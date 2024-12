„Szilveszterkor a gyerekek fújnak takarodót" - idén sem bulizik a magyar válogatott kapusa

Nem pihentek sokat a magyar férfi kézilabda-válogatott játékosai az őszi bajnoki szezon után. Chema Rodriguez szövetségi kapitány még az ünnepek előtt rövid összetartásra hívta a januári világbajnokságra készülő keretet, majd egyéni program szerint készültek a játékosok. Mikler Roland, a csapat kapusa például a kajára is oda figyelt.

Mikler Roland szokás szerint a családjával töltötte az ünnepeket

– Úgy telt a karácsony, mint az utóbbi években mindig, családi körben jókat ettünk és ittunk. Persze a mértékre odafigyeltem, és a válogatottban kapott programot is elvégeztem – mondta a Borsnak Mikler Roland, aki azt is elárulta, hogy ő is bekapcsolódott a főzésbe, például aktívan közreműködött a töltött káposzta elkészítésben.

A 40 éves kapus tavaly, a saját kérésére kihagyta az Európa-bajnokságot, pihenni szeretett volna, hogy az olimpiai selejtezőn, majd a párizsi játékokon helyt tudjon állni. Mivel az ünnepi időszak rendszeresen a januári világbajnoki vagy Európa-bajnoki felkészülés jegyében telik az életében, hosszú idő után tavaly bulizhatott volna hosszabban.

Az ikrek már 5 évesek, és szilveszterkor ők döntenek a programról

– Már nem a nagy szilveszteri bulikban gondolkodunk, az ikreink 5 évesek, így legkésőbb hajnali egykor lekapcsolják a villanyt, és megyünk mi is aludni a feleségemmel, ez tavaly is így volt. Bár a szilveszteri és újévi hagyományokat nem követjük, de azért január első napján ott lesz a lencse az asztalunkon –árulta el az OTP Bank-Pick Szeged kapusa.

A világbajnokság kapcsán Mikler Roland elmondta, hogy jó csoportban, jó keresztágon vannak, és ami fontosabb jó csapatuk van, így képesek lehetnek egy szép eredmény elérésére.