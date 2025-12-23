"Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!" - Sürgős figyelmeztetést adtak ki a mentők

A karácsony kétségtelenül egy gyönyörű ünnep, ugyanakkor rengeteg munkával, stresszel és persze kapkodással is jár - utóbbi miatt pedig nem ritkák a háztartási balesetek. Az Országos Mentőszolgálat nemrég ezzel kapcsolatban osztott meg egy videót a közösségi oldalán, annak érdekében, hogy mindenki balesetmentesen élvezhesse az év legszebb ünnepét.
Az ünnepek közeledtével sajnos minden évben megszaporodnak a háztartási balesetek, melyeknek sok esetben a nagy sietség az oka. Ne rohanjunk, a karácsony lényegét nem a tökéletes fa, vagy a repedésmentes bejgli (van ilyen?) adja. A lényeg, hogy az ünnepi készülődés végén mindenki épségben és egészségben ünnepeljen. A karácsony szóljon idén a lelassulásról, a békességről és mindenek előtt az egészségről!
- emelték ki a posztjukban.
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra! Balesetmentes ünnepeket kívánunk!
- tették hozzá.
