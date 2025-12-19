Hatalmas felháborodást keltett a nyugdíjadó terve

Kusovszky Imréné, az Idősek Tanácsának tagja. Régóta aktív nyugdíjas, aki – "munkahelyi ártalomból" fakadóan is –, szigorúan a számoknak és tényeknek hisz. Ledolgozta életét, és most aktívan figyeli a nyugdíjasokat érintő minden kormányzati és ellenzéki lépést. Ezért is adott interjút a jókor.hu-nak.

Nagy felháborodást keltett a nyugdíjadó terve / Fotó: veronikdul / Shutterstock

A jókor.hu-nak adott interjút egy nyugdíjas

– Mit szól a kiszivárgott Tisza csomaghoz?

– Naponta beszélgetek a nyugdíjas társaimmal. Nagyon elegünk van, hogy állandóan a nyugdíjasokkal foglalkozik a baloldal. Fejezzék ezt be, hiszen mi már nagyon sok mindent átéltünk, és letettünk az asztalra. Ráadásul a régi, baloldali rendszernek köszönhetjük, hogy vannak még kevés nyugdíjjal rendelkezők. 2010 előtt, a baloldal rengeteg pénzt vett ki a nyugdíjasok zsebéből. Elég csak a 13. havi nyugdíj akkori eltörlésére gondolni. Ezért is felháborító, amit az egykori baloldali közgazdászok most mondanak – és ezeket a gondolatokat látom visszaköszönni a Tisza nyugdíjadójában is. Én magam elkezdtem utánaszámolni, és eddig mintegy 30.000 Ft havi mínuszt egészen biztosan találtam a Tisza csomagban, amelyet a nyugdíjasok zsebéből vennének ki. Arról nem is beszélve, hogy a baloldali szakemberek elég bántóan és lesajnálóan nyilatkoznak rólunk. Nekik is üzenem: sokat dolgoztunk, megfizettük a szükséges adókat, foglalkozzanak inkább saját magukkal.

– A baloldal valóban Brüsszel akaratát teljesítve készíti elő a terepet a háborúnak?

– Vannak köztünk olyan idősek, akik átélték a háborút, üldöztetéseket, és ezért nagyon-nagyon nem szeretnénk semmiféle háborút. Mi még tudjuk, hogy a háború milyen borzalmakkal jár, és igen, ezt el kell mondanunk a fiataloknak, gyermekeinknek, unokáinknak is, akik – szerencsére! – békeidőben nőhettek fel. Mi tudjuk, hogy mennyit és mit ért az emberi élet, éppen ezért kiállunk minden olyan törekvés mellett, amely megvédi unokáinkat a frontokra való kivezényléstől. Én személy szerint mélyen elutasítom a háború további támogatását. Elutasítjuk, hogy mások mondják meg nekünk, hogy mit kellene tennünk, mit kell – az általuk vélt igazságosságért – fizetnünk. Lázítás helyett a békén kell dolgozni, gondolkodni.

