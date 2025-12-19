Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Kocsis Máté: Formában van a kis hazudós

kocsis máté
2025. december 19.
borstisza pártmagyar péter
Erre hívta fel a figyelmet Kocsis Máté.
Bors
A szerző cikkei

"Formában van a kis hazudós: az újságírók bebörtönzésének terve után, most már a neki nem tetsző lapokat is betiltatná. De miért akar a politikában dolgozni egy olyan ember, aki nemhogy a kritikát, de még a tényeket sem bírja elviselni, ha az rá nézve kellemetlen" - írta a közösségi oldalán Kocsis Máté.

Kocsis Máté
Fotó: MW

Ezt írta Kocsis Máté

Magyar Péter azonnal korlátozná a szólásszabadságot, ha róla van szó. Miután nemrég pert vesztett az index ellen a Tisza megszorító csomagja kapcsán, fogta magát és durván megfenyegette a bíróságot, amit a “függetlenségére” máskor oly érzékeny Fővárosi Törvényszék csak elkent egy semmitmondó közleménnyel

- tette hozzá.

Be is ért a fenyegetések gyümölcse, hiszen a Bors különszámát, mely a Tisza Párt megszorító csomagját mutatja be, (és amelynek tartalma korábban már megjárta más ügyben a bírói fórumot) ma betiltatták.  Micsoda véletlen, hogy a Magyar Péterék megszorító csomagját bemutató újság ellen pont egy olyan bírónő lépett fel, akinek a neve és budapesti címe megegyezik a Tisza-aktivisták kiszivárgott listáján található nőével.  Meccsoda véletlen! 

- emelte ki.

Nem az lenne a minimum, hogy ilyenkor másik bíróra bízzák az ügyet? Vagy esetleg Magyar Péter kedves édesanyukája, a bírói szervezet egyik korábbi vezetője “intézkedett” megint? Szó, mi szó, a kis nárci nem bírja, ha kellemetlen helyzetbe hozzák a gazdasági programírói: letiltja őket a nyilatkozatokról, mindenkinek kussolnia kell, és mindenkit letagad, ha érdeke úgy kívánja - sose látta, nem ismeri, bla-bla-bla. Mint a régi viccben: most neked higgyünk, Magyar Péter, vagy a szemünknek? 

- tette fel a kérdést.

Már fenyegetésekkel újságokat is eltöröltetne, gondolom a sajtószabadság nevében, de mostanra az ország gondolkodó része (tehát többsége) tudja, hogy egy szavát sem lehet elhinni a kis hazudós bohócnak, és mivel egyre idegesebb, az eszközökben sem válogat.  Nem lesz olyan egyszerű az igazság útjába állnia, mint amilyennek képzeli. Még 114 nap, és felkenődik a falra! 

- zárta a bejegyzését.

 

 

 

 

 


 

 

