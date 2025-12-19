Orbán Viktor: "Európa rendkívül veszélyes helyzetben van. Az európai vezetők a háború ösvényén haladnak."

A kormányfő már korábban is rámutatott, hogy a befagyasztott orosz vagyon elkobzásának gondolata is egy olyan hadüzenet, amelyre még a második világháborúban sem volt példa. Orbán Viktor sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a tárgyaláson a brüsszeli vezetéssel szemben kisebbséget képeztek azok a hangok, akik a béke mellett érveltek - írja a Ripost.
A kormányfő Brüsszelből jelentkezett. Úgy értékelte, Magyarországnak sikerült elhárítania az azonnali háborús veszélyt, azonban a többség nyíltan háborúpárti álláspontot képviselt.
Egy szokatlanul kiélezett helyzetben és a lehető legnehezebb kérdést tárgyalva, valójában nem is politikai tanácskozás volt, hanem haditanács. A hozzászólások kilencven százaléka arról szólt, hogyan győzzük le Oroszországot. A maradék tíz százalék a cseh, a szlovák és a magyar hozzászólás volt, ami arról szólt, hogyan teremtsünk békét. Így áll a helyzet. Egy közvetlen, azonnali és súlyos veszély volt, ez pedig a befagyasztott orosz vagyon ügye volt
– fogalmazott Orbán Viktor. Hozzátette;
Az orosz vagyon, amelyet befagyasztottak a háború kezdetekor itt Nyugat-Európában, annak a zöme Brüsszelben van, de van ebből más, különböző pénzügyi konstrukciókban Angliában, Franciaországban is, van Luxemburgban is, van Japánban is, meg valami kevés Amerikában is.
A miniszterelnök a sajtótájékoztatón arról is tájékoztatott, hogy bár Magyarországnak, Csehországnak és Szlovákiának sikerült kimaradnia abból, hogy uniós kölcsönfelvételből finanszírozzák Ukrajnát, a hadikölcsönnek már most belátható következményei vannak.
Van két háborúzó fél, s akkor egy harmadik fél, ezek vagyunk mi, odamegy, egyiktől elvesz egy nagy halom pénzt, befagyasztott vagyont, odaadja a másik harcoló félnek. Ez hadüzenet. Ez nem egy pénzügyi manőver. A hadikölcsönnek is vannak következményei, de a hadikölcsön nem holnap reggeli háborúba lépés.
Az elfogadott hitel, melyet Ukrajnának nyújtanak, egy olyan hadikölcsön, amit Ukrajna nem fog tudni visszafizetni, vagyis a háborúpárti vezetők döntése miatt végül mégis az európai embereknek kell majd visszafizetniük az összeget. A hadikölcsön tehát a tagállamokat terhelné.
Miután meggyőződésem, hogy az európaiak a háború ösvényén haladnak, és le akarják győzni Oroszországot, ott folyamatosan azon kell dolgozni, hogy ne tudjanak maguk mellé rántani bennünket. Ez a feladat. Ehhez egy elképesztő politikai teljesítményre lesz szükségünk.
– fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök.
