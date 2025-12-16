Gondoskodás gombnyomásra: életeket ment, egyre nagyobb siker a Gondosóra program

Egy rövid időre megszakíthatták a karácsonyi készülődést azok a 65 év feletti magyarok, akik a Gondosóra program keretében kaptak meghívást a Bálna rendezvényközpontba. A december 16-i Gondosóra Évzárón a program együttműködő partnerszervezetei látták vendégül az időseket, hogy közösen ünnepeljék meg a projekt keretében elért eredményeket.
Az évzáró rendezvény a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkárának köszöntőjével indult.
Koncz Zsófia felidézte, hogy 2010-ben a kormány szövetséget kötött a nyugdíjasokkal, aminek egyik eleme, hogy újra van 13. havi nyugdíj és jön a 14. havi juttatás is az idősek részére.
Az anyagi megbecsülés mellett azonban fontos része ennek a szövetségnek a gondoskodás, amit jól jelképez a Gondosóra program.
A Gondosóra program egy igazi sikertörténet és egy olyan lépés a magyar kormány részéről, amely nemzetközi szinten is egyedülálló. 65 éves kor felett ingyen biztosítunk egy 24 órás gondoskodást, törődést az idősebb honfitársaink számára. Azt mondhatom, hogy ez a magyar családtámogatási rendszernek egy ékköve. Ezt a programot – ahogyan a Nők40 programot vagy a nagyszülői GYED-et is – azért vezettük be, mert úgy gondoljuk, hogy a nagyszüleink, az idősebb korosztály nagyon fontos részét képezi a magyar családoknak
– mondta köszöntőjében Koncz Zsófia.
A KIM családokért felelős államtitkárának szavait támasztják alá azok a számadatok is, amelyeket a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője osztott meg a Borssal.
Két és fél év alatt jutottunk el 30 ezer felhasználótól több mint 950 ezer felhasználóig. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon minden második 65 év feletti rendelkezik már Gondosórával, ami mára már több mint 76 ezer esetben mentett életet, míg több, mint 700 ezer olyan eset volt, amikor az eszköz nem közvetlen életveszélyben jelentett segítséget
– számolt be Dr. Juhász Roland.
- mondta a rendezvényen elmondott köszöntőjében Szentkirályi Alexandra, aki kiemelte azt is, hogy
a világ számos pontján felkapták a fejüket arra, ahogy Magyarországon gondoskodnak az idősebb generáció tagjairól.
Ebben pedig óriási szerepe van a diszpécserközpontnak, ahol a nap 24 órájában, összesen 150 ember dolgozik és fogadja a vészhívásokat, amelyekből átlagosan mintegy 3 ezer fut be – naponta. A Gondosóra diszpécserközpont vezetője kérésünkre azt is felidézte, hogy ezek közül melyik a legemlékezetesebb hívás a számára.
Az én szívemhez az a vészhívás áll a legközelebb, ami egy horgásztól futott be, aki a Sebes-Körös iszapos partján belecsúszott a mocsaras vízbe, miközben a mobiltelefonja a zsebében volt, így aztán arról nem tudott segítséget hívni, pedig csak az egyik kezével tudott kapaszkodni, hogy el ne merüljön. Szerencsére pont azon a karján volt a Gondosóra, így utolsó lehetőségként megnyomta a gombot és a GPS koordináták alapján tudtuk küldeni érte a katasztrófavédőket
– idézte fel Kupsza Péter az ominózus szituációt, ami a Gondosórának köszönhetően végződött jól.
De ez csak egy, abból a 70 ezer esetből, amikor az eszköz életet mentett.
Az évzáró egyik vendége, Gáspár Józsefné a Borsnak elárulta, hogy őt kétszer is megmentette a Gondosóra: egyszer egy fürdőszobai rosszullét alkalmával, majd egy másik alkalommal, amikor egy orvos által felírt gyógyszer mellékhatásaként extrém magas vérnyomás lépett fel nála.
Elkezdtem remegni, hányingerem lett, egyre rosszabbul lettem és délután nem tudtam mást tenni, mint megnyomni a Gondosórát. A mentő azonnal kijött és be is kellett vinnie a kórházba, ahol megállapították, hogy összeomlott az anyagcserém. Az orvostól tudtam meg, hogy ha nem visznek be, akkor fél órán belül akár tragédia is történhetett volna, úgyhogy a Gondosórának köszönhetem, hogy ma itt vagyok
– mesélte el Gáspár Józsefné, akinek a csuklóján természetesen ezúttal is ott volt az életét megmentő eszköz.
A Bálna rendezvényközpontban tartott évzáró keretében a finom falatok mellett
várták a vendégeket, akik a színpadon olyan előadóművészek produkcióinak tapsolhattak, mint Szűcs Judith, Janza Kata vagy éppen Kovács Kati.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.