Gondoskodás gombnyomásra: életeket ment, egyre nagyobb siker a Gondosóra program

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 19:18
A világon egyedülállónak számít az a módszer, ahogyan a magyar társadalom gondoskodik az idősebb generációról. A 2022-ben indult Gondosóra program mára igazi sikersztori, így aztán volt ok az idősekkel közös ünneplésre a Bálna rendezvényközpontban tartott évzárón.
Egy rövid időre megszakíthatták a karácsonyi készülődést azok a 65 év feletti magyarok, akik a Gondosóra program keretében kaptak meghívást a Bálna rendezvényközpontba. A december 16-i Gondosóra Évzárón a program együttműködő partnerszervezetei látták vendégül az időseket, hogy közösen ünnepeljék meg a projekt keretében elért eredményeket.

Óriási sikersztori lett a Gondosóra: a magyar kormány idősekről gondoskodó programja már életek tízezreit mentette meg és világszerte felkeltette a figyelmet. Az évzáró rendezvényen az idősekkel együtt ünnepelték a Gondosóra program sikerét / Fotó: Bors

 

Nemzetközileg is egyedülálló a Gondosóra program

Az évzáró rendezvény a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkárának köszöntőjével indult. 

Koncz Zsófia felidézte, hogy 2010-ben a kormány szövetséget kötött a nyugdíjasokkal, aminek egyik eleme, hogy újra van 13. havi nyugdíj és jön a 14. havi juttatás is az idősek részére.

 Az anyagi megbecsülés mellett azonban fontos része ennek a szövetségnek a gondoskodás, amit jól jelképez a Gondosóra program.
 

A Gondosóra program egy igazi sikertörténet és egy olyan lépés a magyar kormány részéről, amely nemzetközi szinten is egyedülálló. 65 éves kor felett ingyen biztosítunk egy 24 órás gondoskodást, törődést az idősebb honfitársaink számára. Azt mondhatom, hogy ez a magyar családtámogatási rendszernek egy ékköve. Ezt a programot – ahogyan a Nők40 programot vagy a nagyszülői GYED-et is – azért vezettük be, mert úgy gondoljuk, hogy a nagyszüleink, az idősebb korosztály nagyon fontos részét képezi a magyar családoknak

– mondta köszöntőjében Koncz Zsófia.

Koncz Zsófia, a családokért felelős államtitkár köszöntőjében felidézte, hogy a magyar kormány 2010-ben szövetséget kötött a nyugdíjasokkal / Fotó: Bors

A KIM családokért felelős államtitkárának szavait támasztják alá azok a számadatok is, amelyeket a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője osztott meg a Borssal.
 

Két és fél év alatt jutottunk el 30 ezer felhasználótól több mint 950 ezer felhasználóig. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon minden második 65 év feletti rendelkezik már Gondosórával, ami mára már több mint 76 ezer esetben mentett életet, míg több, mint 700 ezer olyan eset volt, amikor az eszköz nem közvetlen életveszélyben jelentett segítséget

– számolt be Dr. Juhász Roland.

Dr. Juhász Roland, a Gondosóra program vezetője / Fotó: Bors

 

"A Gondosóra program igazi hungarikum" 

- mondta a rendezvényen elmondott köszöntőjében Szentkirályi Alexandra, aki kiemelte azt is, hogy

a világ számos pontján felkapták a fejüket arra, ahogy Magyarországon gondoskodnak az idősebb generáció tagjairól.

 

Szentkirályi Alexandra szerint az idős emberek tiszteletet és megbecsülést érdemelnek, fontos tagjai a társadalomnak, akikre vigyáznunk kell / Fotó: Bors

Ebben pedig óriási szerepe van a diszpécserközpontnak, ahol a nap 24 órájában, összesen 150 ember dolgozik és fogadja a vészhívásokat, amelyekből átlagosan mintegy 3 ezer fut be – naponta. A Gondosóra diszpécserközpont vezetője kérésünkre azt is felidézte, hogy ezek közül melyik a legemlékezetesebb hívás a számára.
 

Az én szívemhez az a vészhívás áll a legközelebb, ami egy horgásztól futott be, aki a Sebes-Körös iszapos partján belecsúszott a mocsaras vízbe, miközben a mobiltelefonja a zsebében volt, így aztán arról nem tudott segítséget hívni, pedig csak az egyik kezével tudott kapaszkodni, hogy el ne merüljön. Szerencsére pont azon a karján volt a Gondosóra, így utolsó lehetőségként megnyomta a gombot és a GPS koordináták alapján tudtuk küldeni érte a katasztrófavédőket

– idézte fel Kupsza Péter az ominózus szituációt, ami a Gondosórának köszönhetően végződött jól.

A Gondosóra diszpécserközpont vezetője a Borsnak mesélt a számára legemlékezetesebb segélyhívásról is / Fotó: Bors

De ez csak egy, abból a 70 ezer esetből, amikor az eszköz életet mentett.

Az évzáró egyik vendége, Gáspár Józsefné a Borsnak elárulta, hogy őt kétszer is megmentette a Gondosóra: egyszer egy fürdőszobai rosszullét alkalmával, majd egy másik alkalommal, amikor egy orvos által felírt gyógyszer mellékhatásaként extrém magas vérnyomás lépett fel nála.
 

Elkezdtem remegni, hányingerem lett, egyre rosszabbul lettem és délután nem tudtam mást tenni, mint megnyomni a Gondosórát. A mentő azonnal kijött és be is kellett vinnie a kórházba, ahol megállapították, hogy összeomlott az anyagcserém. Az orvostól tudtam meg, hogy ha nem visznek be, akkor fél órán belül akár tragédia is történhetett volna, úgyhogy a Gondosórának köszönhetem, hogy ma itt vagyok

– mesélte el Gáspár Józsefné, akinek a csuklóján természetesen ezúttal is ott volt az életét megmentő eszköz.

Gáspár Józsefnét két alkalommal is megmentette a Gondosóra, ami természetesen a Bálna rendezvényközpontban is ott volt a csuklóján / Fotó: Bors

A Bálna rendezvényközpontban tartott évzáró keretében a finom falatok mellett 

  • szakmai előadások, 
  • kiállítók és 
  • a program együttműködő partnerszervezetei is 

várták a vendégeket, akik a színpadon olyan előadóművészek produkcióinak tapsolhattak, mint Szűcs Judith, Janza Kata vagy éppen Kovács Kati.

 

