Korábban érkezik a decemberi nyugdíj: már kedden utalják az emelt összegű juttatást

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 15:05
Már az emelt összeget utalja az Államkincstár a nyugdíjasoknak. A megszokottól korábban, december 2-től érkezik a pénz az idősekhez.

Korábban érkezik a decemberi nyugdíj, melynek összege 1,6 százalékkal lesz magasabb a január elejétől érvényes juttatásnak. A Magyar Államkincstár a novemberi nyugdíjjal együtt visszamenőleges hatállyal az 1,6 százalékos 2025-ös nyugdíjkorrekciót is utalta. Ez átlagosan 47 ezer 200 forint plusz pénzt jelentett az érintetteknek. 

Korábban érkezik a decemberi nyugdíj, jövő februárban pedig érkezik a dupla nyugdíj, és a 14. havi nyugdíj első egy heti összege
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Korábban érkezik a már emelt összegű nyugdíj

A kormány döntésének megfelelően a januári 3,6 százalékos inflációs nyugdíjemelést már az 1,6 százalékkal emelt nyugdíj alapján számolják ki. Februárban érkezik az idősekhez a 13. havi nyugdíj, és az is eldőlt, hogy a korábban bejelentett 14. havi nyugdíj első egy heti részletét is kifizeti februárban a kormány.

2025-ben Magyarországon az öregségi átlagnyugdíj havi összege körülbelül 242–244 ezer forint volt, a 3,6 százalékos inflációval megegyező emelésnek köszönhetően az átlagnyugdíj összege 252-255 ezer forintra módosulhat, így februárban a 13. és a 14. havi nyugdíj egy heti összegével átlagosan 573 750 forintot kap készhez egy nyugdíjas.

Sebestyén Géza, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője korábban kifejtette: a kormánypártok azt mondják, hogy lesz 13. havi és 14. havi nyugdíj, és nem lesznek megadóztatva a nyugdíjasok. Egy Tisza-kormány viszont még a 13. havi nyugdíjat sem feltétlenül támogatná, és meg akarja adóztatni a nyugdíjasokat. Úgy véli, akár évi egymillió forinttal is rosszabbul járhatnának a nyugdíjasok a Tisza Párt elképzeléseivel, mint a kormány terveivel. Az átlagnyugdíj havonta mintegy 250 ezer forint, vagyis komoly veszteség lenne, ha nem kapnák meg a 13. és 14. havi nyugdíjat, és még meg is adóztatnák őket.

 

