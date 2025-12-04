Megvan napra pontosan a dátum, ekkor érkezik a 14. havi nyugdíj

Orbán Viktor miniszterelnök 2010-ben ígéretet tett arra, hogy a nyugdíjak vásárlóereje nem fog csökkenni az évek során. Ezért is döntött úgy a kormány, hogy az ünnepek után egy extra havi nyugdíjjal, illetve még egy, a 14. havi nyugdíj egynegyedével támogatja az idősöket. Gazdasági szempontból még soha nem kezdődött ennyire jól az év a nyugdíjasok számára, mint ahogy 2026-ban fog.
Orbán Viktor még november végén jelentette be, hogy jövő februárban minden nyugdíjas extra juttatást kap: a rendes nyugdíja mellé érkezik a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj egynegyede. A nyugdíjakat mindig a hónap 12. napjához legközelebb eső munkanapokon folyósítják. Amennyiben ez hétvégére esne, akkor a kifizetés korábban megtörténik. Ez a szabály jövőre is változatlan marad, a Magyar Államkincstár pedig most a pontos dátumot is közzé tette.
Azok, akik postán kapják meg nyugdíjukat, a Magyar Posta kézbesítési naptárában szereplő napon számíthatnak a nyugdíjak érkezésére. A naptárakat idén novemberben küldte ki a posta, így azokban már bárki megnézheti, hogy jövő februárban melyik napon viszi házhoz a nyugdíjukat a postás. Akiknek viszont banki átutalással kézbesítik, nekik jó hírünk van, máris eláruljuk a pontos dátumot:
A 2026. februári nyugdíjakat, a 13. havi nyugdíjjal és a 14. havi nyugdíj egynegyedével 2026. február 12-én, csütörtökön fogják utalni a bankszámlákra
— közölte a Magyar Államkincstár.
Egyrészt folyamatban van a nyugdíjak összegének emelése, így a nyugdíjak átlag összege 250 ezer forint fölé emelkedik. Jövő februárban ennyit fognak tehát kézhez kapni a nyugdíjasok:
250.000 + 250.000 + 62.500 = 562.500 forint. Ez az összeg várható tehát jövő februárban egy átlag nyugdíj esetén.
Mindkét plusz juttatásra azok jogosultak, akik idén év végéig, vagyis 2025. december 31-ig nyugdíjba vonultak, illetve 2026 februárjában is fennáll a nyugdíjas jogviszonyuk. Akik tehát csak 2026. január 1-től vonulnak nyugdíjba, ők még jövőre nem, csak 2027-től lesznek jogosultak a 13. és a 14. havi nyugdíjra.
