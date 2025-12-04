Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Megvan napra pontosan a dátum, ekkor érkezik a 14. havi nyugdíj

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 10:25
Komoly lendületet kapnak jövő februárban a nyugdíjasok. Kevesebb mint három hónap múlva egyszerre érkezik a rendes nyugdíj, a 13. havi juttatás és a 14. havi nyugdíj első részlete is. Ez egy átlag nyugdíjjal számolva összesen közel 600 ezer forintot jelent. Most azonban az is kiderült, hogy pontosan mikor érkezik ez az összeg.

Orbán Viktor miniszterelnök 2010-ben ígéretet tett arra, hogy a nyugdíjak vásárlóereje nem fog csökkenni az évek során. Ezért is döntött úgy a kormány, hogy az ünnepek után egy extra havi nyugdíjjal, illetve még egy, a 14. havi nyugdíj egynegyedével támogatja az idősöket. Gazdasági szempontból még soha nem kezdődött ennyire jól az év a nyugdíjasok számára, mint ahogy 2026-ban fog.

Kiderült, mikor érkezik a 14. havi nyugdíj
Fotó: MTI

Orbán Viktor még november végén jelentette be, hogy jövő februárban minden nyugdíjas extra juttatást kap: a rendes nyugdíja mellé érkezik a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj egynegyede. A nyugdíjakat mindig a hónap 12. napjához legközelebb eső munkanapokon folyósítják. Amennyiben ez hétvégére esne, akkor a kifizetés korábban megtörténik. Ez a szabály jövőre is változatlan marad, a Magyar Államkincstár pedig most a pontos dátumot is közzé tette.

Azok, akik postán kapják meg nyugdíjukat, a Magyar Posta kézbesítési naptárában szereplő napon számíthatnak a nyugdíjak érkezésére. A naptárakat idén novemberben küldte ki a posta, így azokban már bárki megnézheti, hogy jövő februárban melyik napon viszi házhoz a nyugdíjukat a postás. Akiknek viszont banki átutalással kézbesítik, nekik jó hírünk van, máris eláruljuk a pontos dátumot:
 

A 2026. februári nyugdíjakat, a 13. havi nyugdíjjal és a 14. havi nyugdíj egynegyedével 2026. február 12-én, csütörtökön fogják utalni a bankszámlákra

— közölte a Magyar Államkincstár.

Mit jelent ez a számok tekintetében?

Egyrészt folyamatban van a nyugdíjak összegének emelése, így a nyugdíjak átlag összege 250 ezer forint fölé emelkedik. Jövő februárban ennyit fognak tehát kézhez kapni a nyugdíjasok:

  • Egyrészt a rendes havi nyugdíjat, átlag nyugdíj esetén ez 250 ezer forint.
  • Ehhez jön hozzá a 13. havi nyugdíj, ami egy plusz teljes havi nyugdíj összege, vagyis még egyszer 250 ezer forint.
  • Plusz a 14. havi nyugdíj első részlete, ami egy átlag nyugdíj esetén 62.500 forintot jelent.

250.000 + 250.000 + 62.500 = 562.500 forint. Ez az összeg várható tehát jövő februárban egy átlag nyugdíj esetén.

Február 12-én várhatják a 13. és 14. havi juttatást a nyugdíjasok
Fotó: Huszár Márk /  Heves Megyei Hírlap

Kik jogosultak a 13. és a 14. havi nyugdíjra?

Mindkét plusz juttatásra azok jogosultak, akik idén év végéig, vagyis 2025. december 31-ig nyugdíjba vonultak, illetve 2026 februárjában is fennáll a nyugdíjas jogviszonyuk. Akik tehát csak 2026. január 1-től vonulnak nyugdíjba, ők még jövőre nem, csak 2027-től lesznek jogosultak a 13. és a 14. havi nyugdíjra.

 

