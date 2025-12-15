Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Újabb csapás érte a Louvre Múzeumot, mi jöhet még?

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 15. 15:50
Hétfő reggel született meg a döntés, miszerint a Louvre Múzeum kivételesen zárva tart a dolgozók sztrájkolása miatt. A közlemény szerint a személyzet jobb munkakörülményeket és több dolgozót követel a kínos ékszerrablás után.

A kínos ékszerrablás után újabb csapás érte a párizsi nevezetességet. A Louvre Múzeum dolgozói hétfőn sztrájkolni kezdtek egy szavazást követően a munkakörülmények és egyéb panaszok miatt. 

Sztrájk miatt tart zárva a Louvre múzeum.
Sztrájk miatt tart zárva a Louvre Múzeum. (Képünk illusztráció) Fotó: Only France via AFP / AFP

Sztrájkoló dolgozók állták el a Louvre bejáratát

A CFDT szakszervezet közölte, hogy a szavazást hétfő reggel 400 dolgozó részvételével tartották meg, és úgy döntöttek, hogy egész napos sztrájkot tartanak. A zászlókkal, transzparensekkel és táblákkal sztrájkoló munkások eltorlaszolták a múzeum bejáratát, így a világ leglátogatottabb múzeuma nem a tervek szerint nyitott ki. A Louvre weboldalán frissített közlemény szerint a múzeum kivételesen zárva tart, és a látogatóknak visszatérítik a jegy árát.

A sztrájkszavazást a szakszervezetek és kormánytisztviselők, köztük Rachida Dati kulturális miniszter közötti múlt heti tárgyalásokat követően tették közzé. A szakszervezeti vezetők szerint a tárgyalások nem enyhítették aggodalmaikat a múzeum személyzetével és finanszírozásával kapcsolatban.

Az alkalmazottak számára a fényes nappal történt ékszerrablás megerősítette azokat a régóta fennálló aggodalmakat, hogy a zsúfoltság és a hiányos személyzet aláássa a Louvre biztonságát és munkakörülményeit. Egy közleményben a CFDT azt írta, hogy az alkalmazottak több személyzetet szeretnének a biztonsági szolgálatok és a látogatók fogadásának biztosítása érdekében, jobb munkakörülményeket, stabil hosszú távú költségvetést a Louvre számára, valamint olyan vezetést, amely valóban odafigyel a személyzetre.

A múzeum kedden zárva tart, majd a hírek szerint a dolgozók szerdán újabb szavazást tarthatnak arról, hogy folytatódik-e a sztrájk vagy sem - írta az AP News.

 

