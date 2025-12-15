Újabb csapás érte a Louvre Múzeumot, mi jöhet még?

A kínos ékszerrablás után újabb csapás érte a párizsi nevezetességet. A Louvre Múzeum dolgozói hétfőn sztrájkolni kezdtek egy szavazást követően a munkakörülmények és egyéb panaszok miatt.
A CFDT szakszervezet közölte, hogy a szavazást hétfő reggel 400 dolgozó részvételével tartották meg, és úgy döntöttek, hogy egész napos sztrájkot tartanak. A zászlókkal, transzparensekkel és táblákkal sztrájkoló munkások eltorlaszolták a múzeum bejáratát, így a világ leglátogatottabb múzeuma nem a tervek szerint nyitott ki. A Louvre weboldalán frissített közlemény szerint a múzeum kivételesen zárva tart, és a látogatóknak visszatérítik a jegy árát.
A sztrájkszavazást a szakszervezetek és kormánytisztviselők, köztük Rachida Dati kulturális miniszter közötti múlt heti tárgyalásokat követően tették közzé. A szakszervezeti vezetők szerint a tárgyalások nem enyhítették aggodalmaikat a múzeum személyzetével és finanszírozásával kapcsolatban.
Az alkalmazottak számára a fényes nappal történt ékszerrablás megerősítette azokat a régóta fennálló aggodalmakat, hogy a zsúfoltság és a hiányos személyzet aláássa a Louvre biztonságát és munkakörülményeit. Egy közleményben a CFDT azt írta, hogy az alkalmazottak több személyzetet szeretnének a biztonsági szolgálatok és a látogatók fogadásának biztosítása érdekében, jobb munkakörülményeket, stabil hosszú távú költségvetést a Louvre számára, valamint olyan vezetést, amely valóban odafigyel a személyzetre.
A múzeum kedden zárva tart, majd a hírek szerint a dolgozók szerdán újabb szavazást tarthatnak arról, hogy folytatódik-e a sztrájk vagy sem - írta az AP News.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.