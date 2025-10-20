Rablás a Louvre-ban: minden, amit tudnod kell az évtized ékszerlopásáról!

Vasárnap reggel profi bűnözők az utóbbi idők egyik legmerészebb rablását hajtották végre a világ leghíresebb múzeumában, a párizsi Louvre-ban. A betörők a múzeum egyik legdíszesebb termébe, a Galerie d'Apollon-ba jutottak be, és mindössze 7 perc leforgása alatt magukkal vittek pár „felbecsülhetetlen értékű” történelmi ékszert. A lopásban összesen kilenc tárgy tűnt el a francia koronaékszereket tartalmazó úgynevezett napóleoni gyűjteményből, egyet azonban menekülés közben elejtettek az elkövetők. A múzeumot vasárnapra és hétfőre is bezárták, a francia hatóságok teljes gőzzel nyomoznak.

Akciófilmbe illő módon jutottak be a tolvajok a párizsi Louvre múzeumba. Fotó: AFP / AFP

Filmbe illő akcióban profik rabolták ki a Louvre-t

A rablás október 19-én, vasárnap reggel történt, közvetlenül azután, hogy a múzeum kinyitott. A francia sajtóból megtudhattuk, hogy az akció mindössze hét percig tartott. A lopás során bekapcsolt egy riasztó, amely 9:37-kor szólalt meg, feltehetően akkor, amikor a tolvajok kinyitották a kiemelt biztosítású vitrineket. A beszámolók szerint négy maszkos, sárga láthatósági mellényt viselő férfi vett részt a rablásban, akik egy teherautóra szerelt emelővel közelítették meg az épületet, majd egy akkumulátoros láncfűrésszel vágták át az ablakot a második emeleten.

A tolvajok kifejezetten a Galerie d'Apollon termét célozták meg, ahol a francia koronaékszerek vannak kiállítva. Ezen a részen termek harmadában nincs biztonsági kamera.

Ezek a biztonsági hiányosságok már korábban is ismertek voltak, de most ismét rávilágítottak a rendszer "foltozott" jellegére. A rablók motorral menekültek el a helyszínről, és az egyik ékszert – Eugénia császárné koronáját – feltehetően ekkor hagyhatták el.

Minden előre meg volt tervezve

– nyilatkozta egy francia nyomozó a TF1-nek.

A kép a rablás után készült. Mindenkit evakuáltak a múzeumból. Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Az ellopott ékszerek történelmi kincsek Napóleon-korából

A rablók nyolc "felbecsülhetetlen értékű" ékszert loptak el két kiemelt biztosítású vitrinből, amelyek a francia monarchia és Napóleon-korabeli udvar kincseit őrizték. A Le Parisien nyomozati iratokra hivatkozva közölte az alábbi listát, az ellopott darabokról:

Hortenzia holland királyné és Mária Amália francia királyné zafír nyaklánca és fülbevalója

Hortenzia és Mária Amália tiarája

Mária Lujza császárné smaragd nyaklánca és fülbevalója

Egy ereklye bross

Eugénia császárné tiarája és arany-gyémánt masnibrossa

Napóleon feleségének egyik nyaklánc

A megtalált korona Eugénia császárnéé volt, 1354 gyémánttal díszítve.

Az angol sajtó kiemeli, hogy ezen darabok értéke valamivel több mint 20 milliárd forintnyi dollárra is tehető, bár a feketepiacon nehezen értékesíthetők. Egy volt FBI-szakértő szerint a tolvajok esetleg felolvaszthatják az ékszereket, ha nem találnak rá vevőt.

Az ellopott ékszerek egy része: tiarák, nyakláncok és fülbevalók