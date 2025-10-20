Rablás a Louvre-ban: minden, amit tudnod kell az évtized ékszerlopásáról!

Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 18:25
A francia kormány "nemzeti katasztrófának" minősítette az esetet, amely nem csoda, hiszen a lopás nemzetközi botrányt is kavart. A Louvre ma nem nyitott ki.
Vasárnap reggel profi bűnözők az utóbbi idők egyik legmerészebb rablását hajtották végre a világ leghíresebb múzeumában, a párizsi Louvre-ban. A betörők a múzeum egyik legdíszesebb termébe, a Galerie d'Apollon-ba jutottak be, és mindössze 7 perc leforgása alatt magukkal vittek pár „felbecsülhetetlen értékű” történelmi ékszert. A lopásban összesen kilenc tárgy tűnt el a francia koronaékszereket tartalmazó úgynevezett napóleoni gyűjteményből, egyet azonban menekülés közben elejtettek az elkövetők. A múzeumot vasárnapra és hétfőre is bezárták, a francia hatóságok teljes gőzzel nyomoznak.

Louvre
Akciófilmbe illő módon jutottak be a tolvajok a párizsi Louvre múzeumba. Fotó: AFP /  AFP

Filmbe illő akcióban profik rabolták ki a Louvre-t  

A rablás október 19-én, vasárnap reggel történt, közvetlenül azután, hogy a múzeum kinyitott. A francia sajtóból megtudhattuk, hogy az akció mindössze hét percig tartott. A lopás során bekapcsolt egy riasztó, amely 9:37-kor szólalt meg, feltehetően akkor, amikor a tolvajok kinyitották a kiemelt biztosítású vitrineket. A beszámolók szerint négy maszkos, sárga láthatósági mellényt viselő férfi vett részt a rablásban, akik egy teherautóra szerelt emelővel közelítették meg az épületet, majd egy akkumulátoros láncfűrésszel vágták át az ablakot a második emeleten. 

A tolvajok kifejezetten a Galerie d'Apollon termét célozták meg, ahol a francia koronaékszerek vannak kiállítva. Ezen a részen termek harmadában nincs biztonsági kamera.

Ezek a biztonsági hiányosságok már korábban is ismertek voltak, de most ismét rávilágítottak a rendszer "foltozott" jellegére. A rablók motorral menekültek el a helyszínről, és az egyik ékszert – Eugénia császárné koronáját – feltehetően ekkor hagyhatták el. 

Laptársunk már korábban beszámolt az esetről, hangsúlyozva a tolvajok profizmusát és a művelet gyorsaságát.

Minden előre meg volt tervezve

 – nyilatkozta egy francia nyomozó a TF1-nek. 

Louvre Museum In Paris Closed After Robbery
A kép a rablás után készült. Mindenkit evakuáltak a múzeumból. Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Az ellopott ékszerek történelmi kincsek Napóleon-korából 

A rablók nyolc "felbecsülhetetlen értékű" ékszert loptak el két kiemelt biztosítású vitrinből, amelyek a francia monarchia és Napóleon-korabeli udvar kincseit őrizték. A Le Parisien nyomozati iratokra hivatkozva közölte az alábbi listát, az ellopott darabokról: 

  • Hortenzia holland királyné és Mária Amália francia királyné zafír nyaklánca és fülbevalója 
  • Hortenzia és Mária Amália tiarája 
  • Mária Lujza császárné smaragd nyaklánca és fülbevalója 
  • Egy ereklye bross 
  • Eugénia császárné tiarája és arany-gyémánt masnibrossa 
  •  Napóleon feleségének egyik nyaklánc

A megtalált korona Eugénia császárnéé volt, 1354 gyémánttal díszítve.  

Az angol sajtó kiemeli, hogy ezen darabok értéke valamivel több mint 20 milliárd forintnyi dollárra is tehető, bár a feketepiacon nehezen értékesíthetők. Egy volt FBI-szakértő szerint a tolvajok esetleg felolvaszthatják az ékszereket, ha nem találnak rá vevőt. 

Az ellopott ékszerek egy része: tiarák, nyakláncok és fülbevalók 

A párizsi rendőrség azonnal megkezdte a nyomozást, megnézték a Louvre saját kameráit, a városi térfigyelő rendszert és látogatók által készített videókat. Laurent Nuñez belügyminiszter szerint 

a tolvajok tapasztalt bűnözők, akik külföldiek is lehetnek, és egy gazdag gyűjtő megbízásából dolgozhattak

– mondta a sajtónak. A múzeumot vasárnap és hétfőn is zárva tartották a helyszínelés miatt. 

A francia kormány élesen bírálta a biztonsági hiányosságokat

Rachida Dati kulturális miniszter bejelentette, hogy kivizsgálják a Louvre védelmi rendszerének hiányosságait. Emmanuel Macron elnök pedig hangsúlyozta, hogy az ékszereket mindenáron visszaszerezik, mivel az eset "súlyos képet fest Franciaországról".

FRANCE-ILLUSTRATION-LOUVRE-MUSEUM-GALLERY-APOLLO
Eugénia császárné tiarája, az egyik ellopott kincs. Fotó: Hans Lucas via AFP / AFP

A rablás nemzetközi felháborodást keltett 

Számos hírlap kiemeli a francia hatóságok "kudarcát", és arra figyelmeztetnek, hogy hasonló esetek más múzeumokban is előfordulhatnak.

A Louvre hivatalos közleménye szerint a múzeum hamarosan újranyit, de a Galerie d'Apollon ideiglenesen zárva marad.  A nyomozás folytatódik, és a hatóságok remélik, hogy a kamerafelvételek alapján hamarosan azonosítják a tetteseket. 

 

 

