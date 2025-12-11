Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Árpád névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Harminc másodpercen múlt az egész: az utolsó pillanatban kereket oldottak a Louvre tolvajai

Louvre
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 11. 07:12
rabláskoronaékszer
Az egész világot megdöbbentő októberi rablás. A hírek szerint továbbra sincs nyoma a nyolc XIX. századi ékszernek, sem a Louvre-ban elkövetett bűntény megrendelőinek
Bors
A szerző cikkei

Harminc másodpercen múlt, hogy nem sikerült elfogni a koronaékszereket a Louvre-ból elrabló tolvajokat - közölte szerdán a világ leglátogatottabb múzeuma biztonsági intézkedéseiről közigazgatási vizsgálatot folytató felügyeleti szerv vezetője.

FRANCE-MUSEUM-LOUVRE-ROBBERY
Harminc másodpercen múlt, hogy nem fogták a Louvre tolvajait  / Fotó: Hans Lucas via AFP / AFP

Harminc másodpercen múlt, hogy nem sikerült a Louvre kifosztóit

Két hónappal az egész világot megdöbbentő októberi rablás után még mindig nincs nyoma a nyolc XIX. századi ékszernek, sem a bűntény megrendelőinek. A zsákmány - amelynek része Eugénia császárné, III. Napóleon felesége mintegy 2000 gyémánttal ékesített diadémja is - értékét 88 millió euróra becsülik.

Az október 19-én, fényes nappal elkövetett rablás helyszínére a tettesek az épület Szajna-parti oldalán, egy emelőkosaras teherautóról egy ablakon át jutottak be. Miután feszítővassal betörték az ablakot, majd két vitrint, amelyekben az ékszerek voltak, két robogóval távoztak, amelyeket bűntársaik vezettek.

Október 19-én a Securitas (magán biztonsági cég) őrei, illetve a rendőrök mintegy harminc másodperccel korábban megakadályozhatták volna a rablók elmenekülését

- mondta Noel Corbin, a Kulturális Ügyek Főfelügyeletének igazgatója a szenátus kulturális bizottságában tartott meghallgatáson.

Egy kamera ugyanis felvette a tolvajok érkezését, az emelőkosár felszerelését, a két betörő behatolását az erkélyre, majd néhány perccel később a sietős távozásukat - közölte a vizsgálat másik jelentéstevője, Pascal Mignerey.

A képeket azonban nem élőben nézték, és amikor az egyik biztonsági őr aktiválta a felvételeket, már túl késő volt, mert a tolvajok elhagyták az Apolló galériát, ahol a koronaékszerek ki voltak állítva - mondta Corbin.

 

A riasztott rendőröket ráadásul rossz irányba, a múzeum alatt működő Carrousel du Louvre bevásárlóközpont felé irányították.

A vizsgálatot a betörés másnapján Rachida Dati kulturális miniszter kezdeményezte, hogy feltárják a Louvre biztonsági hiányosságait. Október végén tette közzé az első következtetéseket, rámutatva, hogy több mint húsz éve alulbecsülték a kockázatokat és nem volt megfelelő a biztonsági berendezés.

A közigazgatási vizsgálatot vezető Noel Corbin "nagyon meglepődött", amikor megállapította, hogy egy ilyen óriási ikonikus múzeum, mint a Louvre, ennyire sérülékeny.

 

A parlament felsőházában tartott meghallgatással párhuzamosan folytatódik a rendőrségi nyomozás, eddig négy, az október 19-i rablással kapcsolatba hozható személyt vettek őrizetbe.

A Louvre-ban mintegy 2200 ember dolgozik, a múzeumban mintegy 500 ezer műtárgyat őriznek, közülük 38 ezer van kiállítva. 2023-ban megközelítőleg kilencmillióan látogatták a múzeumot, nagyjából naponta 30 ezer ember - írja az MTI.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu