Nem kegyelmez az időjárás, erre kell készülni

A hét folyamán nyirkos és szürke időre lehet számítani, sok helyen köd és pára borítja majd a tájat. A nap csak kevés időre bukkan elő, a hőmérséklet hajnalban fagypont körül alakul, napközben pedig 2-9 fok között várható.

Ködös időre számíthatunk a héten

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Továbbra is köd és nyirkos idő jellemzi a hetet

Hétfőn borult, nyirkos, helyenként tartósan ködös időre van esély. Szitálás néhol kialakulhat. A déli szél gyenge marad. Hajnalban 0 és +5 fok, délután 5 fok körüli érték valószínű.

Kedden borult, párás, foltokban ködös lesz az idő, időnként gyenge szitálással. Az Alföldön azonban néha felszakadozhat a ködfelhőzet és rövid időre előbukkanhat a nap. A délkeleti, keleti szél csak helyenként élénkülhet meg. Marad az 5 fok körüli maximum.

Szerdán túlnyomóan felhős, több helyen párás, vagy ködös idő körvonalazódik, azonban néha már felszakadhat a hidegpárna. Szitálás, néha kisebb eső is előfordulhat. Délután 2–9 fok ígérkezik - számolt be róla a Köpönyeg.hu.