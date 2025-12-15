Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Valér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nem kegyelmez az időjárás, erre kell készülni

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 15. 06:02
téldecemberhőmérséklet
Ködös, borult idő és 5 fok körüli hőmérséklet jellemzi a hetet.

A hét folyamán nyirkos és szürke időre lehet számítani, sok helyen köd és pára borítja majd a tájat. A nap csak kevés időre bukkan elő, a hőmérséklet hajnalban fagypont körül alakul, napközben pedig 2-9 fok között várható.

Ködös időre számíthatunk a héten
Ködös időre számíthatunk a héten 
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Továbbra is köd és nyirkos idő jellemzi a hetet

Hétfőn borult, nyirkos, helyenként tartósan ködös időre van esély. Szitálás néhol kialakulhat. A déli szél gyenge marad. Hajnalban 0 és +5 fok,  délután 5 fok körüli érték valószínű.

Kedden borult, párás, foltokban ködös lesz az idő, időnként gyenge szitálással. Az Alföldön azonban néha felszakadozhat a ködfelhőzet és rövid időre előbukkanhat a nap. A délkeleti, keleti szél csak helyenként élénkülhet meg. Marad az 5 fok körüli maximum.

Szerdán túlnyomóan felhős, több helyen párás, vagy ködös idő körvonalazódik, azonban néha már felszakadhat a hidegpárna. Szitálás, néha kisebb eső is előfordulhat. Délután 2–9 fok ígérkezik - számolt be róla a Köpönyeg.hu.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu