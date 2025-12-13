Borús ég és szitáló eső: ilyen időjárás vár ránk a hétvégén

A december ezen hétvégéje sem tartogat látványos fordulatokat az időjárásban, inkább a megszokott, csendes téli hangulat uralja majd az ország nagy részét. A szürke égbolt, a párás levegő és az alig észrevehető légmozgás határozza meg a napokat, miközben a hőmérséklet is inkább az évszak visszafogott arcát mutatja.

Az időjárás nem fog minket meglepni.

Fotó: Köpönyeg.hu

Párás lesz az időjárás

Szombaton borús, ködös időjárásra számíthatunk. A felhőzet tartós marad, a napsütés esélye minimális, több helyen egész nap megmaradhat a párás levegő. Időnként gyenge szitálás is kialakulhat, de jelentős csapadék nem várható. A légmozgás többnyire jelentéktelen marad, így a ködös területeken kifejezetten nyirkos, hűvös érzet alakulhat ki. Hajnalban a hőmérséklet nagyjából 0 és +6 fok között alakul, délutánra pedig 2-7 fok közé melegszik a levegő, de a borult tájakon ennél hidegebbnek is érződhet.

Vasárnap sem várható markáns változás az időjárásban. Továbbra is túlnyomóan szürke, párás marad az égbolt, csak az északnyugati országrészben szakadozhat fel időnként a felhőzet. Gyenge szitálás elszórtan ezen a napon is előfordulhat. A hőmérséklet kora reggel többnyire +1 és +2 fok körül alakul, míg napközben ismét 5 fok környékén tetőzik. A derűsebb tájakon délután kissé enyhébb lehet az idő, de összességében marad a nyugodt, eseménytelen téli hangulat.

A hétvégi időjárás tehát nem a nagy szabadtéri programoknak kedvez, inkább a lassabb napoké lesz a főszerep. A köd és a párás levegő miatt az autósoknak érdemes fokozott figyelemmel közlekedniük, különösen a reggeli és esti órákban, írja a Köpönyeg.hu.