Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Otília, Luca névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Borús ég és szitáló eső: ilyen időjárás vár ránk a hétvégén

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 06:30
téldecember
A december nem változik. Ilyen lesz az időjárás.

A december ezen hétvégéje sem tartogat látványos fordulatokat az időjárásban, inkább a megszokott, csendes téli hangulat uralja majd az ország nagy részét. A szürke égbolt, a párás levegő és az alig észrevehető légmozgás határozza meg a napokat, miközben a hőmérséklet is inkább az évszak visszafogott arcát mutatja.

Időjárás
Az időjárás nem fog minket meglepni.
Fotó: Köpönyeg.hu

Párás lesz az időjárás

Szombaton borús, ködös időjárásra számíthatunk. A felhőzet tartós marad, a napsütés esélye minimális, több helyen egész nap megmaradhat a párás levegő. Időnként gyenge szitálás is kialakulhat, de jelentős csapadék nem várható. A légmozgás többnyire jelentéktelen marad, így a ködös területeken kifejezetten nyirkos, hűvös érzet alakulhat ki. Hajnalban a hőmérséklet nagyjából 0 és +6 fok között alakul, délutánra pedig 2-7 fok közé melegszik a levegő, de a borult tájakon ennél hidegebbnek is érződhet.

Vasárnap sem várható markáns változás az időjárásban. Továbbra is túlnyomóan szürke, párás marad az égbolt, csak az északnyugati országrészben szakadozhat fel időnként a felhőzet. Gyenge szitálás elszórtan ezen a napon is előfordulhat. A hőmérséklet kora reggel többnyire +1 és +2 fok körül alakul, míg napközben ismét 5 fok környékén tetőzik. A derűsebb tájakon délután kissé enyhébb lehet az idő, de összességében marad a nyugodt, eseménytelen téli hangulat. 

A hétvégi időjárás tehát nem a nagy szabadtéri programoknak kedvez, inkább a lassabb napoké lesz a főszerep. A köd és a párás levegő miatt az autósoknak érdemes fokozott figyelemmel közlekedniük, különösen a reggeli és esti órákban, írja a Köpönyeg.hu.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu