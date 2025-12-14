Ránk telepszik a hidegpárna: mutatjuk, milyen idő vár ránk

A Köpönyeg előrejelzése szerint vasárnap borult, párás, néhol tartósan ködös időjárásra számíthatunk. Ködszitálás bárhol lehet. Napsütésre kb. 500 m felett van esély. +4 fok körül alakul a hőmérséklet.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Hétfőn borult, nyirkos, helyenként tartósan ködös időre van esély. Szitálás néhol kialakulhat. A déli szél gyenge marad. Hajnalban 0 és +5 °C, délután 5 °C körüli érték valószínű.

Kedden borult, párás, foltokban ködös lesz az idő, időnként gyenge szitálással. Az Alföldön azonban néha felszakadozhat a ködfelhőzet, és rövid időre előbukkanhat a nap. A délkeleti, keleti szél csak helyenként élénkülhet. Marad az 5 fok körüli maximum.

Szerdán túlnyomóan felhős, több helyen párás, vagy ködös idő körvonalazódik, azonban néha már felszakadhat a hidegpárna. Szitálás, néha kisebb eső is előfordulhat. Délután 2–9 °C ígérkezik.

Csütörtökön borult, párás, néhol ködös időre van kilátás. Szitálás, kisebb eső bárhol lehet. A hőmérséklet még mindig +5 fok körül alakul - írja a köpönyeg.hu.