Láthatatlan méreg terjeng a karácsonyi fények alatt – figyelmeztet a meteogyógyász

köd
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 10. 16:05
szmogmeteogyógyász
Ma hivatalosan is szmogos napra ébredtünk. Az ország jelentős részét borította tejfölsűrű köd. Marad is még, mert a levegő alig mozdul. Ez az időjárás veszélyes a gyerekekre, az idősekre és krónikus betegekre, valamint a légúti betegségben szenvedőkre. Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász elmondta, miért terheli extrém módon a szervezetünket ez az idő.

Aki ma reggel kinézett az ablakon, pontosan tudja: a tél nemcsak a fényfüzéreket hozza el, hanem tejfölsűrű ködöt és orrba vágó füstszagot is. A tartós köd, a szélcsend és a hideg együtt úgy viselkedik, mint egy fedő: ráül a városokra, és nem engedi feloszlani a szennyező anyagokat. A kémények ontják a füstöt, sok helyen nem gázzal, hanem fával, szénnel, sőt hulladékkal is fűtenek, ami brutálisan megdobja a mérgező részecskék, köztük a PM2,5 mennyiségét!

Ködbe burkolózik Budapest.
Ködbe burkolózik Budapest Fotó: Gáll Regina / Bors

Ma hivatalosan is „ködös üzemmódban” vagyunk: Közép-Magyarországon egész nap sárga figyelmeztetés van érvényben a tartós, több mint hat órán át megmaradó sűrű köd miatt, a látótávolság sok helyen csak néhány száz méter. Budapesten 4–7 fok között alakul a hőmérséklet, alig mozdul a levegő, ami kedvez a szennyező anyagok feldúsulásának. A főváros több mérőállomásán ma reggel 70–90 közötti légszennyezettségi indexet mértek, egyes peremkerületekben pedig 100 fölé ugrott az érték – ez már az „egészségtelen az érzékeny csoportoknak” kategória.

 A tartós felmelegedéshez a tartósan rosszabb levegőminőség is társul, ami napok óta fennálló terhelést jelent. Folytatódnak és sűrűsödnek a fejfájásos, migrénes panaszok, sokaknál visszatérően jelentkeznek. A közérzet is romlik: egyre fáradékonyabbak vagyunk, erősödnek a melankóliás tünetek. Sokan szédülést, bizonytalanságérzetet tapasztalnak, vagyis nem nagyon markáns, de folyamatosan kellemetlen terhelés alatt áll a szervezet, amit sokféle panasszal jelez

 – mondja dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteoklinika igazgatója. A légutak nyálkahártyája irritáltabb, ezért a már meglévő betegségek – asztma, COPD, szívproblémák – tünetei is könnyebben fellángolnak. Érdemes rövidebbre fogni a kültéri programokat, és jobban figyelni a pihenésre, folyadékbevitelre, gyógyszerszedésre.

A legnagyobb bajban a gyerekek, az idősek, a várandósok és a szív- és légzőszervi betegek vannak: náluk a szmogos napok kimutathatóan több orvosi ellátást, kórházi kezelést jelentenek, és hosszú távon növelik a korai halálozás kockázatát is. Egy ködös, szmogos időszak tehát nem egyszerűen „rossz idő”, hanem konkrét egészségügyi rizikó.

Mit tehetsz ma, holnap, holnapután?

  • Ha lehet, kerüld a forgalmas főutakat, inkább mellékutcán sétálj.
  • Szmogos napokon az érzékeny csoportoknak hasznos a maszk a belvárosban.
  • Otthon soha ne égess műanyagot, festett bútorlapot, szemetet a kályhában.
  • Fával fűtve csak száraz keményfát használj és gondoskodj a kályha, kémény karbantartásáról.
  • Ha rosszabbul érzed magad, ne hősködj: pihenj és szükség esetén kérj tanácsot orvosodtól.
A köpönyeg előrejelzése a következő napokra Forrás:koponyeg.hu

Nem kell pánikba esni, de fontos tudni: a „téli szmog”  egy láthatatlan ellenség, ami lassan, de biztosan teszi tönkre az egészségünket. Ha egy kicsit tudatosabban fűtünk, közlekedünk és tervezzük a programokat, már most, ebben a ködös időszakban is sokat tehetünk magunkért – és egymásért.

 

