Hajnali fagy, több napig kitartó köd, ezt hozza az időjárás

„A légköri változások nem befolyásolják számottevő mértékben szervezetünk működését. A hajnali fagy, illetve párás levegő a krónikus ízületi megbetegedésben szenvedők tüneteit erősítheti, a beteg testrész fájdalma fokozódhat, illetve mozgástere beszűkülhet. Az érintett végtagok ébredés utáni alapos átmozgatása sokat javíthat a tüneteken. A párásság a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek. A nedves, párás időben könnyebben terjednek a cseppfertőzéssel fertőző vírusok, ezért nő meg ilyenkor a légúti megbetegedések száma. Különösen fontos a fertőzések elleni védekezés, a fokozott higiénia” - figyelmeztet dr. Pukoli Dániel.

Budapestre hajnali fagy és köd köszönt -

Fotó: Gáll Regina / Bors

Hajnali fagyot hozott a tél

Szerda: Sokfelé képződik köd reggelre, ami több helyen egész nap megmaradhat. Lehetnek ugyanakkor derűsebb részek is. 5 és 11 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Csütörtök: A köd és a borultság elsősorban az északnyugati tájakon szakadozhat fel, hiszen megélénkül az északnyugati szél. Máshol továbbra is maradhatnak szürke, borús tájak. 5-10 fok lesz.

Péntek: Reggelre újra köd lepheti be az országot. Napközben a ködfelhőzet nagyrészt megmarad, de pár helyen előbukkanhat a nap. +5, +6 fok köré gyengülhet a nappali felmelegedés.

Szombat: Borult, párás, néhol tartósan ködös idő lesz. Hulló csapadék nem várható. +5 fok körüli értékeket mérhetünk mindössze - írja a Köpönyeg.

