Fotóval tudatták: fejlemény történt a lefoglalt kistigris ügyében

Mint azt megírtuk, egy kistigrist találtak egy tiszafüredi férfinél, akinek ingatlanában a rendőrség drognyomozás kapcsán intézkedett. Most azonban a tigris klinikán járt!

Úgy látszik, a kistigrisnek is volt pár szava az oltáshoz

Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

A kistigris megkapta első oltását

A rendőrség által lefoglalt kistigris a Fővárosi Állat- és Növénykert állatorvosi klinikáján járt, ahol védőoltást kapott december 8-án. A 40 éves férfi ellen természetkárosítás, valamint veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése miatt indult eljárás. A kisállatról korábban az állatkert közölte, hogy egészséges, genetikai vizsgálata folyamatban van.