Fotóval tudatták: fejlemény történt a lefoglalt kistigris ügyében

Mint azt megírtuk, egy kistigrist találtak egy tiszafüredi férfinél, akinek ingatlanában a rendőrség drognyomozás kapcsán intézkedett. Most azonban a tigris klinikán járt!
A rendőrség által lefoglalt kistigris a Fővárosi Állat- és Növénykert állatorvosi klinikáján járt, ahol védőoltást kapott december 8-án. A 40 éves férfi ellen természetkárosítás, valamint veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése miatt indult eljárás. A kisállatról korábban az állatkert közölte, hogy egészséges, genetikai vizsgálata folyamatban van.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.