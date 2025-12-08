Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Fotóval tudatták: fejlemény történt a lefoglalt kistigris ügyében

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 13:35
Mint azt megírtuk, egy kistigrist találtak egy tiszafüredi férfinél, akinek ingatlanában a rendőrség drognyomozás kapcsán intézkedett. Most azonban a tigris klinikán járt!

Úgy látszik, a kistigrisnek is volt pár szava az oltáshoz
Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

A kistigris megkapta első oltását

A rendőrség által lefoglalt kistigris a Fővárosi Állat- és Növénykert állatorvosi klinikáján járt, ahol védőoltást kapott december 8-án. A 40 éves férfi ellen természetkárosítás, valamint veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése miatt indult eljárás. A kisállatról korábban az állatkert közölte, hogy egészséges, genetikai vizsgálata folyamatban van.

Beoltották a Tiszafüreden lefoglalt kistigrist
Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

 

