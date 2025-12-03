A készenléti rendőrség riasztotta a Fővárosi Állatkertet: előkerült egy tigris - Videó

A Fővárosi Állat- és Növénykert Főigazgatóját, dr. Sós Endre főigazgatót és állatkerti főállatorvost és csapatát egy apró nagyragadozó, egy tigris ügyében riasztotta a készenléti rendőrség.

Tigris miatt riasztotta az állatkertet a rendőrség

Fotó: Gé / MW

A tigrisről gondoskodnak

A nyomozás állásáról és a hím kistigris történetéről csak a nyomozóhatóság nyilatkozhat, ezért az állatkert Facebook-oldalán csak annyit árult el, hogy a kisállat egészséges, genetikai vizsgálata folyamatban van, gondoskodnak róla. Kiemelték, egy állat nem játék: akkor sem, ha házikedvenceinkről, vagy háztáji állatokról beszélünk, de akkor végképp nem, ha különösen veszélyes ragadozókról van szó.