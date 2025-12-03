Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
A készenléti rendőrség riasztotta a Fővárosi Állatkertet: előkerült egy tigris - Videó

tigris
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 08:49 / FRISSÍTÉS: 2025. december 03. 08:51
rendőrségFővárosi Állatkert
A kisállat egészséges, genetikai vizsgálata folyamatban van. A tigris története rejtélyes.
Bors
A szerző cikkei

A Fővárosi Állat- és Növénykert Főigazgatóját, dr. Sós Endre főigazgatót és állatkerti főállatorvost és csapatát egy apró nagyragadozó, egy tigris ügyében riasztotta a készenléti rendőrség. 

Tigris miatt riasztotta az állatkertet a rendőrség
Fotó: Gé / MW

A tigrisről gondoskodnak

A nyomozás állásáról és a hím kistigris történetéről csak a nyomozóhatóság nyilatkozhat, ezért az állatkert Facebook-oldalán csak annyit árult el, hogy a kisállat egészséges, genetikai vizsgálata folyamatban van, gondoskodnak róla. Kiemelték, egy állat nem játék: akkor sem, ha házikedvenceinkről, vagy háztáji állatokról beszélünk, de akkor végképp nem, ha különösen veszélyes ragadozókról van szó.

 

