A készenléti rendőrség riasztotta a Fővárosi Állatkertet: előkerült egy tigris - Videó

A Fővárosi Állat- és Növénykert Főigazgatóját, dr. Sós Endre főigazgatót és állatkerti főállatorvost és csapatát egy apró nagyragadozó, egy tigris ügyében riasztotta a készenléti rendőrség.
A nyomozás állásáról és a hím kistigris történetéről csak a nyomozóhatóság nyilatkozhat, ezért az állatkert Facebook-oldalán csak annyit árult el, hogy a kisállat egészséges, genetikai vizsgálata folyamatban van, gondoskodnak róla. Kiemelték, egy állat nem játék: akkor sem, ha házikedvenceinkről, vagy háztáji állatokról beszélünk, de akkor végképp nem, ha különösen veszélyes ragadozókról van szó.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.