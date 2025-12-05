Felbuzdult a tiszafüredi kistigristől, Kőgazdag Csabi is akar egyet magának

Kőgazdag Csabi most tényleg túllépett minden határt: a hét hírévé vált, hogy a Fővárosi Állat- és Növénykertbe egy tiszafüredi házban lefoglalt kis tigrist szállítottak. A készenléti rendőrség riasztotta az állatkert munkatársait, a tigris befogásra és alapos kivizsgálásra került. Az intézmény közösségi oldalán videót is közzétettek az eseményről, kiemelve, hogy a kistigris szerencsére egészséges, és genetikai vizsgálata folyamatban van.
A rendőrök egy kábítószerügyben indított nyomozás során találták meg az állatot, amely rögtön a meglepődött rendőrök kedvencévé vált: a csapat egy része gondoskodott a biztonságos elhelyezéséről, a többiek pedig ismerkedtek a csíkos, barátságos, de morgó macsekkal. Az intézkedés során elfogott 40 éves férfi ellen természetkárosítás és veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése miatt indult eljárás.
Hát persze, hogy a trendet követi! Az Instagramon már posztolta is: tigrist vagy oroszlánt keres, és ha valakinek van kapcsolata, jelezze neki. Persze az már nem derül ki, hogy Csabi tisztában van-e a helyzet komolyságával, vagy egyszerűen csak követni akarta a közösségi őrületet.
Csabi korábbi elszólásai alapján nem ez az első alkalom, hogy a túlzásba vitt állatbarátság vagy az extrém posztjai miatt címlapokra kerül:
A rajongók és a követők izgatottan várják, vajon sikerül-e a kis „házi tigris” beszerzése, vagy a kistigris trend meglovagolása végül törvényszéki következményekkel zárul.
