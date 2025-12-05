Felbuzdult a tiszafüredi kistigristől, Kőgazdag Csabi is akar egyet magának

Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 05. 18:25
Kőgazdag Csabi ismét a figyelem középpontjába került! Egy kistigris egy tiszafüredi férfitől került elő, akinek ingatlanában a rendőrség drognyomozás kapcsán intézkedett. De mi köze van a Kőgazdag Fiatalok sztárjának az ügyhöz?

Kőgazdag Csabi most tényleg túllépett minden határt: a hét hírévé vált, hogy a Fővárosi Állat- és Növénykertbe egy tiszafüredi házban lefoglalt kis tigrist szállítottak. A készenléti rendőrség riasztotta az állatkert munkatársait, a tigris befogásra és alapos kivizsgálásra került. Az intézmény közösségi oldalán videót is közzétettek az eseményről, kiemelve, hogy a kistigris szerencsére egészséges, és genetikai vizsgálata folyamatban van.

tigrist találtak egy tiszafüredi házban.
Tigris kölyök került elő egy házkutatás során (Fotó: police.hu)

A tigris honnan került elő? 

A rendőrök egy kábítószerügyben indított nyomozás során találták meg az állatot, amely rögtön a meglepődött rendőrök kedvencévé vált: a csapat egy része gondoskodott a biztonságos elhelyezéséről, a többiek pedig ismerkedtek a csíkos, barátságos, de morgó macsekkal. Az intézkedés során elfogott 40 éves férfi ellen természetkárosítás és veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése miatt indult eljárás.

Kőgazdag Csabi
Kőgazdag Fiatalok sztárja szerint neki minden jár, így lehet egy ártatlan kis tigrise is (Fotó: Herceg Csabi)

És hogy mi köze van a tiszafüredi kistigrishez Kőgazdag Csabinak? 

Hát persze, hogy a trendet követi! Az Instagramon már posztolta is: tigrist vagy oroszlánt keres, és ha valakinek van kapcsolata, jelezze neki. Persze az már nem derül ki, hogy Csabi tisztában van-e a helyzet komolyságával, vagy egyszerűen csak követni akarta a közösségi őrületet.

Csabi korábbi elszólásai alapján nem ez az első alkalom, hogy a túlzásba vitt állatbarátság vagy az extrém posztjai miatt címlapokra kerül:

Kőgazdag Csabi legemlékezetesebb botrányai:

  1. Kistigris-ügy – A tiszafüredi razzián előkerült kistigris okozta hype-ot meglovagolva, Csabi Instagramon posztolta, hogy saját tigrist vagy oroszlánt keres, ezzel újabb felháborodást generálva.
  2. Luxusautó-vásárlásKőgazdag Csabi nem mindennapi módon költött el 73 millió forintot egy sportkocsira, ami a rajongók és a sajtó szerint újabb bizonyíték arra, hogy ő „minden gazdagok apja”.
  3. Egymillió Cristiano Ronaldóért – Csabi Instagramon közölte, hogy akár egymillió forintot is fizetne Cristiano Ronaldóért, újabb extravagáns és beszédtémát generáló kijelentése a médiában.
  4. „Aki engem nem ismer, az kőbunkó” – A nagyképűség és önteltség újabb hullámot váltott ki, amikor Csabi nyíltan kijelentette, hogy ő a gazdagok vezető figurája
  5. Herceg Csabi szoborA Ripost írta meg, hogy Csabi magának szobrot állíttatna, mert szerinte jár neki.
Herceg Csabinak nem először van nagyzoló elszólása (Fotó: Instagram)

A rajongók és a követők izgatottan várják, vajon sikerül-e a kis „házi tigris” beszerzése, vagy a kistigris trend meglovagolása végül törvényszéki következményekkel zárul.

 

