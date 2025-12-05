Felbuzdult a tiszafüredi kistigristől, Kőgazdag Csabi is akar egyet magának

Kőgazdag Csabi most tényleg túllépett minden határt: a hét hírévé vált, hogy a Fővárosi Állat- és Növénykertbe egy tiszafüredi házban lefoglalt kis tigrist szállítottak. A készenléti rendőrség riasztotta az állatkert munkatársait, a tigris befogásra és alapos kivizsgálásra került. Az intézmény közösségi oldalán videót is közzétettek az eseményről, kiemelve, hogy a kistigris szerencsére egészséges, és genetikai vizsgálata folyamatban van.

Tigris kölyök került elő egy házkutatás során (Fotó: police.hu)

A tigris honnan került elő?

A rendőrök egy kábítószerügyben indított nyomozás során találták meg az állatot, amely rögtön a meglepődött rendőrök kedvencévé vált: a csapat egy része gondoskodott a biztonságos elhelyezéséről, a többiek pedig ismerkedtek a csíkos, barátságos, de morgó macsekkal. Az intézkedés során elfogott 40 éves férfi ellen természetkárosítás és veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése miatt indult eljárás.

Kőgazdag Fiatalok sztárja szerint neki minden jár, így lehet egy ártatlan kis tigrise is (Fotó: Herceg Csabi)

És hogy mi köze van a tiszafüredi kistigrishez Kőgazdag Csabinak?

Hát persze, hogy a trendet követi! Az Instagramon már posztolta is: tigrist vagy oroszlánt keres, és ha valakinek van kapcsolata, jelezze neki. Persze az már nem derül ki, hogy Csabi tisztában van-e a helyzet komolyságával, vagy egyszerűen csak követni akarta a közösségi őrületet.

Csabi korábbi elszólásai alapján nem ez az első alkalom, hogy a túlzásba vitt állatbarátság vagy az extrém posztjai miatt címlapokra kerül:

Kőgazdag Csabi legemlékezetesebb botrányai: