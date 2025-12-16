300000 forintos ingyenes készpénzfelvétel: a fizetésen felüli összegekre is érvényes lesz

A parlament döntése értelmében a díjmentesen felvehető készpénz összeghatárát az eddigi 150 ezer forintról 300 ezer forintra emelik 2026 januárjától. Mutatjuk ki és hogyan veheti majd ezt igénybe.

300.000 forintra emelik az ingyenes készpénzfelvétel limitjét / Illusztráció: freepik.com

Január 1-től 300000 forint lesz az ingyenes készpénzfelvétel limitje

Miután a Parlament Gazdasági Bizottsága jóváhagyta a módosítást, a parlament december 10-én meg is szavazta azt a javaslatot, miszerint 2026. január 1-jétől 300000 forintra emelkedik a bankautomatákból havonta díjmentesen felvehető készpénz összege. Bár a Magyar Közlönyben még nem hirdették ki a hivatalos törvényt (tehát még nem lépett hatályba), azt már most is tudni lehet, kik és hogyan vehetik majd igénybe ezt.

Ki és hogyan vehet majd fel díjmentesen készpénzt 2026-ban?

Az ingyenes készpénzfelvétel igénybevételéről továbbra is nyilatkozni kell majd a számlavezető banknál - aki már megtette annak nem kell újra. Ezt követően

maximum két részletben lehet felvenni a teljes havi keretet,

bármely magyarországi forint-ATM-ből,

díjmentesen,

immár 300000 forintos összegben.

A fizetésen felüli összegekre is vonatkozni fog a limit

Akinek a bankszámlájához tartozik hitelkeret is, az az ennek terhére felvett összegekre is díjmentességet kap majd. Ez azt jelenti, hogy a jövőben a hitelkeret terhére felvett összegek után sem kell majd készpénzfelvételi díjat fizetni, ha az nem haladja meg a 300000 forintot. Például felvehetjük a számlánkon lévő 200000 forintot, ami a fizetésünkből maradt, és felvehetünk hozzá akár 100000 forintnyi hitelt (folyószámla/hitelkártya) is, díjmentesen.

Mi nem fog változni jövőre?

Azzal is érdemes tisztában lenni, hogy mi az, amit nem érint a módosítás. Változatlan marad a bolti cash-back-rendszer, tehát az üzletek pénztárainál továbbra is legfeljebb 40 ezer forint vehető fel ingyen havonta. (Ez jelenleg kizárólag a Penny üzleteiben érhető el, és egyelőre nincs jel arra, hogy más láncok is bevezetnék.)

Egyre több településen lehet készpénzt felvenni A tervek szerint 2025 végéig minden 1000 fő feletti településen, 2026 végéig pedig minden legalább 500 lakosú településen működnie kell bankjegykiadó automatának. Így a díjmentes készpénzfelvétel egyre több helyen lesz elérhető.

Mennyi pénzt lehet így megspórolni?

A díjmentes keret emelésével egy átlagos nyugdíjas akár évi 30 ezer forintot is megtakaríthat, a fizetésből élők pedig átlagosan 10-14.000 forintot évente.