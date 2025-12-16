Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
300000 forintos ingyenes készpénzfelvétel: a fizetésen felüli összegekre is érvényes lesz

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 12:30
December 10-én megszavazta a parlament, jövőre 300000 forint lesz az ingyenes pénzfelvétel limitje. Mutatjuk mit érdemes tudni a 2026-os készpénzfelvételekkel kapcsolatban.
A parlament döntése értelmében a díjmentesen felvehető készpénz összeghatárát az eddigi 150 ezer forintról 300 ezer forintra emelik 2026 januárjától. Mutatjuk ki és hogyan veheti majd ezt igénybe.

bank, ATM, bankkártya, készpénz
300.000 forintra emelik az ingyenes készpénzfelvétel limitjét / Illusztráció: freepik.com

Január 1-től 300000 forint lesz az ingyenes készpénzfelvétel limitje

Miután a Parlament Gazdasági Bizottsága jóváhagyta a módosítást, a parlament december 10-én meg is szavazta azt a javaslatot, miszerint 2026. január 1-jétől 300000 forintra emelkedik a bankautomatákból havonta díjmentesen felvehető készpénz összege. Bár a Magyar Közlönyben még nem hirdették ki a hivatalos törvényt (tehát még nem lépett hatályba), azt már most is tudni lehet, kik és hogyan vehetik majd igénybe ezt.

Ki és hogyan vehet majd fel díjmentesen készpénzt 2026-ban?

Az ingyenes készpénzfelvétel igénybevételéről továbbra is nyilatkozni kell majd a számlavezető banknál - aki már megtette annak nem kell újra. Ezt követően

  • maximum két részletben lehet felvenni a teljes havi keretet,
  • bármely magyarországi forint-ATM-ből,
  • díjmentesen,
  • immár 300000 forintos összegben.

A fizetésen felüli összegekre is vonatkozni fog a limit

Akinek a bankszámlájához tartozik hitelkeret is, az az ennek terhére felvett összegekre is díjmentességet kap majd. Ez azt jelenti, hogy a jövőben a hitelkeret terhére felvett összegek után sem kell majd készpénzfelvételi díjat fizetni, ha az nem haladja meg a 300000 forintot. Például felvehetjük a számlánkon lévő 200000 forintot, ami a fizetésünkből maradt, és felvehetünk hozzá akár 100000 forintnyi hitelt (folyószámla/hitelkártya) is, díjmentesen.

Mi nem fog változni jövőre?

Azzal is érdemes tisztában lenni, hogy mi az, amit nem érint a módosítás. Változatlan marad a bolti cash-back-rendszer, tehát az üzletek pénztárainál továbbra is legfeljebb 40 ezer forint vehető fel ingyen havonta. (Ez jelenleg kizárólag a Penny üzleteiben érhető el, és egyelőre nincs jel arra, hogy más láncok is bevezetnék.)

Egyre több településen lehet készpénzt felvenni

A tervek szerint 2025 végéig minden 1000 fő feletti településen, 2026 végéig pedig minden legalább 500 lakosú településen működnie kell bankjegykiadó automatának. Így a díjmentes készpénzfelvétel egyre több helyen lesz elérhető.

Mennyi pénzt lehet így megspórolni?

A díjmentes keret emelésével egy átlagos nyugdíjas akár évi 30 ezer forintot is megtakaríthat, a fizetésből élők pedig átlagosan 10-14.000 forintot évente.

 

