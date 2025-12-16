300000 forintos ingyenes készpénzfelvétel: a fizetésen felüli összegekre is érvényes lesz

A parlament döntése értelmében a díjmentesen felvehető készpénz összeghatárát az eddigi 150 ezer forintról 300 ezer forintra emelik 2026 januárjától. Mutatjuk ki és hogyan veheti majd ezt igénybe.
Miután a Parlament Gazdasági Bizottsága jóváhagyta a módosítást, a parlament december 10-én meg is szavazta azt a javaslatot, miszerint 2026. január 1-jétől 300000 forintra emelkedik a bankautomatákból havonta díjmentesen felvehető készpénz összege. Bár a Magyar Közlönyben még nem hirdették ki a hivatalos törvényt (tehát még nem lépett hatályba), azt már most is tudni lehet, kik és hogyan vehetik majd igénybe ezt.
Az ingyenes készpénzfelvétel igénybevételéről továbbra is nyilatkozni kell majd a számlavezető banknál - aki már megtette annak nem kell újra. Ezt követően
Akinek a bankszámlájához tartozik hitelkeret is, az az ennek terhére felvett összegekre is díjmentességet kap majd. Ez azt jelenti, hogy a jövőben a hitelkeret terhére felvett összegek után sem kell majd készpénzfelvételi díjat fizetni, ha az nem haladja meg a 300000 forintot. Például felvehetjük a számlánkon lévő 200000 forintot, ami a fizetésünkből maradt, és felvehetünk hozzá akár 100000 forintnyi hitelt (folyószámla/hitelkártya) is, díjmentesen.
Azzal is érdemes tisztában lenni, hogy mi az, amit nem érint a módosítás. Változatlan marad a bolti cash-back-rendszer, tehát az üzletek pénztárainál továbbra is legfeljebb 40 ezer forint vehető fel ingyen havonta. (Ez jelenleg kizárólag a Penny üzleteiben érhető el, és egyelőre nincs jel arra, hogy más láncok is bevezetnék.)
Egyre több településen lehet készpénzt felvenni
A tervek szerint 2025 végéig minden 1000 fő feletti településen, 2026 végéig pedig minden legalább 500 lakosú településen működnie kell bankjegykiadó automatának. Így a díjmentes készpénzfelvétel egyre több helyen lesz elérhető.
A díjmentes keret emelésével egy átlagos nyugdíjas akár évi 30 ezer forintot is megtakaríthat, a fizetésből élők pedig átlagosan 10-14.000 forintot évente.
