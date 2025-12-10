Adományozás egyszerűen és biztonságosan: digitális innováció az adománygyűjtésben a Mastercard és az Ökumenikus Segélyszervezet együttműködésével

Az adományozás mindennapi gyakorlatát újítja meg a Mastercard és az Ökumenikus Segélyszervezet azzal, hogy új szintre emelik a partnerségüket. A három évre kötött stratégiai együttműködés célja, hogy a Segélyszervezet adománygyűjtő kampányaiban az emberek a készpénzes adományozás mellett immár a legújabb és legmodernebb digitális fizetési módokon is támogathassák a szervezetet munkáját, és a fizetési lehetőségek bővülésével nőjön az adományozók száma és az adományok összege is.
A hosszú távú együttműködés korábbi közös projektek sikerein nyugszik: három éve, 2022-ben az ukrajnai háború okozta menekültválság és társadalmi krízis enyhítéséért fogtak össze a felek a Határtalan segítség programban. 2022-ben és 2023-ban Disneyland élménynapot szerveztek közösen rászoruló gyermekek számára, 2023-ban és 2024-ben a Segélyszervezet adventi kampányát segítette a Mastercard. A Digitális esélyteremtés kezdeményezésnek köszönhetően pedig idén a Segélyszervezet nyári tematikus napközis táborai valósulhattak meg, 36 helyen az ország hátrányos helyzetű régióiban, több mint 1000 gyermek részvételével, melyhez szintén hozzájárult a Mastercard támogatása. Ezekre az eredményekre épül az az együttműködés, amely a 2025-2027-es időszak közös programjaihoz teremti meg a digitális fizetéstechnológiai hátteret, illetve az anyagi alapokat.
Az együttműködés hangsúlyos elemeként az idei adventi időszakban a Segélyszervezet adományozói a hagyományos készpénzes támogatás mellett már használhatják a Tap on Phone (telefonterminál) megoldást, amely tableteket és okostelefonokat képes fizetési terminállá alakítani az egyszerű és biztonságos segítségnyújtáshoz – ehhez mindössze egy alkalmazást kell letölteni. A korszerű digitális eszközökkel a mobil-, az órás-, és a hagyományos bankkártyás fizetés egyaránt lehetséges. Az elektronikus fizetéshez tehát nincs szükség önálló POS terminálra, elegendő hozzá egy NFC-képes okostelefon. A technológia az idei évtől elérhető Android és iOS platformon is, népszerűségét pedig az jelzi, hogy szűk egy esztendő alatt már mintegy 11 ezer Tap on Phone került használatba idehaza.
„Büszkék vagyunk rá, hogy innovatív technológiáink, kiterjedt tapasztalatunk és anyagi eszközeink hozzájárulnak az Ökumenikus Segélyszervezet munkájának eredményességéhez. Együttműködésünk révén a Mastercard a biztonságos, gyors és hatékony digitális adományozás kiemelt támogatójává válik Magyarországon, ezáltal megújítja a hazai segítségnyújtási kultúrát és gyakorlatot. Meggyőződésünk, hogy ez az adománygyűjtő szervezetek és a támogatók számára egyaránt előnyös” – nyilatkozta Márkus Gergely, a Mastercard country managere.
A Segélyszervezet hagyományos Adventi Adománygyűjtésének célja, hogy ünnepi segélyakcióin túl, egész évben segíteni tudja a nélkülözőket és a bajbajutottakat országos intézményrendszerén keresztül. A mostani bejelentés időzítését az indokolja, hogy a Mastercard és a Segélyszervezet sok éves közös munkájában a karácsony előtti hetek mindig kiemelt időszaknak számítanak.
„Karácsony idején a szokásosnál is nyitottabb szívvel fordul a társadalom azon embertársaink felé, akik számára az ünnepet is beárnyékolja a nélkülözés. Reményeink szerint a Mastercarddal kötött együttműködési megállapodás és az adományozást megkönnyítő megoldások bevezetése segít közelebb jutni azokhoz, akiknek az teszi teljessé a karácsonyt, ha segíthetnek másokon, és azokhoz is, akik rászorulnak a támogatásra. Hisszük, hogy az összefogás erejével országszerte valamennyi intézményünkben folytathatjuk a rászorulók egész éves támogatását, ÉTELT, OTTHONT és ESÉLYT adva a legszegényebbeknek!” – fogalmazott Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója.
A Segélyszervezet Adventi Adománygyűjtése immár 30 éves múltra tekint vissza, és mára Magyarország legnagyobb ünnepi összefogásává vált. A jól ismert szeretet.éhség. mottó és kiharapott mézeskalácsszív szimbólum magyarok százezrei számára segít személyesen megtapasztalni és örömtelivé tenni a legfontosabb, 2000 esztendeje változatlan karácsonyi üzenet lényegét, a cselekvő szeretetet és a hiányt szenvedők támogatását. Az advent idején gyűjtött adományok nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a Segélyszervezet egész évben ott állhasson a nélkülözők és a bajbajutottak mellett. A támogatásoknak köszönhetően évente több mint 300 ezer adag ételt osztanak ki, 300 családnak biztosítanak lakhatást a családok átmeneti otthonaiban, valamint egész évben több ezer családnak és 3600 gyermeknek nyújtanak kapaszkodót, esélyt a felzárkózásra.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.