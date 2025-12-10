Adományozás egyszerűen és biztonságosan: digitális innováció az adománygyűjtésben a Mastercard és az Ökumenikus Segélyszervezet együttműködésével

Az adományozás mindennapi gyakorlatát újítja meg a Mastercard és az Ökumenikus Segélyszervezet azzal, hogy új szintre emelik a partnerségüket. A három évre kötött stratégiai együttműködés célja, hogy a Segélyszervezet adománygyűjtő kampányaiban az emberek a készpénzes adományozás mellett immár a legújabb és legmodernebb digitális fizetési módokon is támogathassák a szervezetet munkáját, és a fizetési lehetőségek bővülésével nőjön az adományozók száma és az adományok összege is.

Gáncs Kristóf

A hosszú távú együttműködés korábbi közös projektek sikerein nyugszik: három éve, 2022-ben az ukrajnai háború okozta menekültválság és társadalmi krízis enyhítéséért fogtak össze a felek a Határtalan segítség programban. 2022-ben és 2023-ban Disneyland élménynapot szerveztek közösen rászoruló gyermekek számára, 2023-ban és 2024-ben a Segélyszervezet adventi kampányát segítette a Mastercard. A Digitális esélyteremtés kezdeményezésnek köszönhetően pedig idén a Segélyszervezet nyári tematikus napközis táborai valósulhattak meg, 36 helyen az ország hátrányos helyzetű régióiban, több mint 1000 gyermek részvételével, melyhez szintén hozzájárult a Mastercard támogatása. Ezekre az eredményekre épül az az együttműködés, amely a 2025-2027-es időszak közös programjaihoz teremti meg a digitális fizetéstechnológiai hátteret, illetve az anyagi alapokat.

Az együttműködés hangsúlyos elemeként az idei adventi időszakban a Segélyszervezet adományozói a hagyományos készpénzes támogatás mellett már használhatják a Tap on Phone (telefonterminál) megoldást, amely tableteket és okostelefonokat képes fizetési terminállá alakítani az egyszerű és biztonságos segítségnyújtáshoz – ehhez mindössze egy alkalmazást kell letölteni. A korszerű digitális eszközökkel a mobil-, az órás-, és a hagyományos bankkártyás fizetés egyaránt lehetséges. Az elektronikus fizetéshez tehát nincs szükség önálló POS terminálra, elegendő hozzá egy NFC-képes okostelefon. A technológia az idei évtől elérhető Android és iOS platformon is, népszerűségét pedig az jelzi, hogy szűk egy esztendő alatt már mintegy 11 ezer Tap on Phone került használatba idehaza.