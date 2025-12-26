Hatalmas volt a pánik, késelés tört ki a metrómegállóban

Hatalmas volt a pánik Párizsban, miután késelés tört ki az egyik metróaluljáróban. A támadás a francia fővárosban december 26-án, pénteken történt, a három megtámadott személy mindegyike nő volt. Rendőrségi források szerint a támadó egy férfi volt, három áldozatát három különböző megállóban "szerezte". Először a République állomáson, majd az Arts et Métiers, végül az Opéránál fejezte be ámokfutását, majd elmenekült.

Késelést tört ki a metróban. Fotó: Pexels (illusztráció)

Késelést tört ki a metróban

A késelőt a rendőrök az otthonában fogták el. Úgy tudni, a támadások 16:15 és 16:45 között történtek. Az ügyészek szerint a rendőrök a térfigyelő kamerák felvételeit használták, és a mobiltelefonja nyomkövetése alapján azonosították és találták meg. A három nő könnyebb sérüléseket szenvedett, egy rendőrségi forrás szerint kettőjüknek a hátán és a combján keletkeztek sebek.

Elég sok vér volt, elég mély vágásnak tűnt

- közölte ennek ellenére egy szemtanú.

A párizsi ügyészség elmondása szerint az afrikai származású férfi 2000-ben született, és a rendőrség már korábbról is ismerte különböző bűncselekmények (többek között rongálás) miatt, írja a TheSun.