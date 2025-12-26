Karácsonyi razzia: kattant a bilincs két gyöngyösi férfi csuklóján!

A Delta Program keretében a Heves vármegyei rendőrök a karácsonyi készülődés idején csaptak le két gyöngyösi férfira, akiknek végül drogfogyasztás és -árusítás miatt kattant a bilincs a csuklóján.

Kattant a bilincs a két gyöngyösi férfi csuklóján / Fotó: Gáll Regina / Bors

A délelőtti órákban, december 22-én tartottak kutatást két gyöngyösi lakóingatlanban Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi szakemberei a Közterületi Támogató Alosztály, valamint a Gyöngyösi Rendőrkapitányság felderítőinek közreműködésével, miután információt kaptak arról, hogy drogfogyasztás -és árusítás folyik ott. A rendőrök végül négy férfit állítottak elő, akik közül kettőnél kábítószer-fogyasztást mutatott ki a gyorsteszt eredménye. A kutatás alkalmával a nyomozók mefedront és cannabist találtak, amelyeket azonnal lefoglaltak.

Az ügyben eljárás indult - írja a Police.