Karácsonyi razzia: kattant a bilincs két gyöngyösi férfi csuklóján!

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 26. 08:35
Időben kattant a bilincs. A karácsonyi készülődés során bukott le a két drogdíler.
A Delta Program keretében a Heves vármegyei rendőrök a karácsonyi készülődés idején csaptak le két gyöngyösi férfira, akiknek végül drogfogyasztás és -árusítás miatt kattant a bilincs a csuklóján.

alt=Kattant a bilincs a két gyöngyösi férfi csuklóján
Kattant a bilincs a két gyöngyösi férfi csuklóján / Fotó: Gáll Regina / Bors

Kattant a bilincs a két gyanús férfi csuklóján

A délelőtti órákban, december 22-én tartottak kutatást két gyöngyösi lakóingatlanban Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi szakemberei a Közterületi Támogató Alosztály, valamint a Gyöngyösi Rendőrkapitányság felderítőinek közreműködésével, miután információt kaptak arról, hogy drogfogyasztás -és árusítás folyik ott. A rendőrök végül négy férfit állítottak elő, akik közül kettőnél kábítószer-fogyasztást mutatott ki a gyorsteszt eredménye. A kutatás alkalmával a nyomozók mefedront és cannabist találtak, amelyeket azonnal lefoglaltak.

Az ügyben eljárás indult - írja a Police.

 

 

