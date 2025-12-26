KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Tragédia: halálos áldozata is van a somogybabodi balesetnek

tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 26. 14:12
karácsonybaleset
Épp karácsony első napján történt a baleset.
Amy Mans
Szörnyű tragédia rázta meg Somogybabod lakosait karácsony első napján: a 67-es úton, a Somogybabod melletti útszakaszon december 25-én, 15 óra 21 perckor ugyanis két autó ütközött össze.

Rohantak a mentők a helyszínre: Szörnyű tragédia történt Somogybabodnál
Fotó: Gé

Tragédia a 67-es úton

A baleset után az életmentő egységek azonnal kiérkeztek a helyszínre. A tűzoltók áramtalanították a járműveket, és a forgalmi akadály megszüntetését is biztosították. A balatonboglári és a balatonlellei önkormányzati tűzoltóság Facebook-bejegyzése szerint a balesetben érintett három ember közül kettőt kórházi ellátásra vittek, míg a harmadik a helyszínen elszenvedett sérülései következtében életét vesztette - írja az Origo. 

Súlyos baleset!

15:21 perckor Boglár I-es elhagyta laktanyánkat közlekedési balesethez. Az R 67-es gyorsforgalmi úton Somogybabod térségében 2 személygépkocsi ütközött.  3 fő volt érintett a balesetben akik közül. 2 sérültet a mentők kórházba szállítottak. A 3. utas életét nem sikerült megmenteni. Látrány ÖTE és Boglár I-es legénysége helyszínt biztosított és segédkezett mentős kollégáknak. 

Hozzátartozóknak őszinte részvétünket fejezzük ki!

Mindenki vigyázzon egymásra és magára!

– olvasható a mentőegységek bejegyzésében.

 

 

 

