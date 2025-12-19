Csúcsosodik a botrány a DPD-nél, már Szegeden is teljes a káosz

A minap lapunknak is nyilatkozott a DPD, akiknek a karácsonyi hajtás miatt rengeteg rendeléssel problémájuk akadt. A tömeges panaszok és elérhetetlen ügyfélszolgálatuk miatt káosz alakult ki, amiből nagyobb problémájuk is lehet.
A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége szerint elfogadhatatlan, ahogy a DPD és más futárszolgálatok kezelték a helyzetet, különösen, hogy a fogyasztókat tették felelőssé a késésekért. A delmagyar.hu cikke szerint a futárcég próbál megoldást találni a kialakult helyzetre.
A problémák nem csak a fővárosban vannak jelen, ugyanis Szegeden is káosz alakult ki, amiért nem tudták átvenni a csomagjaikat a megrendelők, mivel az állítások szerint megteltek a választott automaták. A cég megoldása a budapesti átvétel lett volna, amiért nem lelkesedtek a szegediek.
A portál információi szerint a Szegeden kialakult helyzetet próbálják mérsékelni a DPD-kirendeltségei, így a csomagok része személyesen vehető át a Kossuth Lajos sugárúti csomagponton, a jövő hét elején pedig a helyi lerakatnál is átvehetők a küldemények. Az érintetteket e-mailben értesítik, a csomagok átvételére csak meghatározott időszakban van lehetőség.
A fogyasztóvédők nem győzik hangsúlyozni, hogy a jogszabályi előírások betartása nem opcionális. Ha egy áruház vagy cég megadja, hogy egy hét múlva érkezik a csomag, akkor azt kötelessége betartani - ez szerződéses kötelezettség, amelyet az általános szerződési feltételekben szereplő „kibúvók” nem írhatnak felül. A szövetség szerint elfogadhatatlan az az érvelés is, hogy „összességében minden rendben”, mert a kézbesítések 90 százaléka sikeres.
A teljesítési arány 90 százalék. Lehet, hogy ez a cégnek jó, de az érintett 10 százaléknyi fogyasztónak nem
– teszik hozzá.
A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára fogyasztóvédelmi vizsgálat elindítását kezdeményezte, a Fővárosi Kormányhivatalnál. A vizsgálat célja annak tisztázása, hogy a kézbesítési és ügyfélszolgálati eljárások megfelelnek-e a hatályos fogyasztóvédelmi előírásoknak, valamint hogy az érintett fogyasztók milyen formában és mértékben jogosultak kártérítésre.
