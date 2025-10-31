Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Figyelem! Nagy a baj ezzel a termékkel - ne használd, ha ilyet vettél!

Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 19:36
fogyasztóvédelemTEDi Árukereskedelmi Kfttermékvisszahívás
Az egészségre is káros lehet. A visszagyűjtött tételek megsemmisítését, elszállítását az NKFH ellenőrizni fogja
Bors
A szerző cikkei

Műanyag tálcákat kellett kivonni a forgalomból határérték feletti formaldehid-kioldódás miatt - olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) honlapján pénteken közzétett felhívásban.

Határérték feletti formaldehid-kioldódás miatt visszahívták ezt a két terméket / Fotó: Kereskedelem és Fogyasztóvédelem /   Facebook

Azonnali hatállyal visszahívták ezt a terméket

A Kínából származó, DNP 369 75980003431000000355 124 vonalkódú Melamin tálcát a német TEDi GmbH & Co. KG forgalmazza, a TEDi Árukereskedelmi Kft.-n keresztül magyarországi üzletekbe is eljutott. 

A hatóság felvette a kapcsolatot a vállalkozással, amely saját hatáskörben intézkedett a visszahívásról

- írták.

A közlemény szerint a formaldehid káros az egészségre, ezért azt kérik, hogy a kifogásolt terméket senki ne használja. A visszagyűjtött tételek megsemmisítését, elszállítását az NKFH ellenőrizni fogja - írja az MTI.

 

