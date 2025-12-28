Ami késik, nem múlik: Hózáporokkal és hidegfrontokkal csap le ránk az időjárás

Napsütéses, szeles időjárással érkeznek a következő napok, de hamarosan egy hidegfront csap le az országra, ami elhozza a várva várt havazást.

Hózáporokat hoz az időjárás (Képünk illusztráció) Fotó: Komka Péter / mti

Nagy hidegfronttal érkezik az időjárás

Vasárnap

Viharos szelek kíséretében érkezik észak felől a hidegfront. A HungaroMet oldala erre a napra Borsod-Abaúj-Zemplén, Gyr-Moson-Sopron, Zala és Vas vármegyékre adott ki citromsárga riasztást az erős széllökések miatt. Napközben a többórás napsütést gyorsan vonuló felhők zavarják majd meg, de csak néhol lehet hózáporra számítani. A hőmérséklet +3 fok közüli lesz.

Hétfő

Csapadék nélküli napos időre van kilátás néhány felhővel az égen. Az északnyugati szél erős maradhat. Reggel országos fagy valószínű, és délután is csak +4 fok körül alakulhat a hőmérséklet.

Kedd

Viharos északi szelekkel és futó hózáporokkal érkezik az ország területére egy újabb hidegfront. Reggel -3, délután +3 fok valószínű - írta a Köpönyeg.