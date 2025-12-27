KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

János névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Bekeményít az időjárás december utolsó hétvégéjén: faggyal indít a szombat

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 27. 06:30
decemberelőrejelzés
Országszerte fagypont alá csökken majd a hőmérséklet.
B. V.
A szerző cikkei

December utolsó hétvégéjéhez érkezvén mínuszok várnak ránk szombat reggeli időjárásunk során. Miután országszerte az éjszakai órákban fagypont alá csökken majd a hőmérséklet, hajnalra sok helyen képződhet sűrű köd, helyenként zúzmarával. Napközben változó lesz az idő: egyes tájakon kisüt a nap, máshol tartósan megmaradhat a köd. A nappali csúcsértékek -2 és +4 fok között alakul majd. 

Hűvös időjárással indul utolsó decemberi szombatunk.
Hűvös időjárással indul utolsó decemberi szombatunk. Fotó: köpönyeg

 

Hűvös, de nyugodt időjárás várható

 

Habár faggyal indít a hétvége első napja, egyéb, kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség alapvetően nem valószínű a HungaroMet közlése szerint.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu