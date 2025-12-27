Bekeményít az időjárás december utolsó hétvégéjén: faggyal indít a szombat

December utolsó hétvégéjéhez érkezvén mínuszok várnak ránk szombat reggeli időjárásunk során. Miután országszerte az éjszakai órákban fagypont alá csökken majd a hőmérséklet, hajnalra sok helyen képződhet sűrű köd, helyenként zúzmarával. Napközben változó lesz az idő: egyes tájakon kisüt a nap, máshol tartósan megmaradhat a köd. A nappali csúcsértékek -2 és +4 fok között alakul majd.

Hűvös időjárással indul utolsó decemberi szombatunk. Fotó: köpönyeg

Hűvös, de nyugodt időjárás várható

Habár faggyal indít a hétvége első napja, egyéb, kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség alapvetően nem valószínű a HungaroMet közlése szerint.