Időjárás-előrejelzés: vajon idén fehér lesz a karácsony? Most kiderül!

Az időjárás-előrejelzés szerint csütörtökön marad a borongós, párás időjárás, de a déli tájakon felszakadhat a ködfelhőzet, és rövid időre a nap is kisüthet. A hőmérséklet 3 és 11 fok között mozoghat - a derengősebb déli vidékeken lehet enyhébb az idő.
A HungaroMet Nonprofit Zrt. veszélyjelzésében is a ködre figyelmeztettek: ebben több vármegyére is citromsárga riasztást adtak ki a tartós, sűrű köd miatt.
Pénteken borult, párás, helyenként tartósan ködös idő valószínű. Délen kisebb körzetekben felszakadozhat a felhőzet. Elszórtan gyenge eső, szitálás, néhol akár ónos szitálás is kialakulhat. Délután általában 3–12 fok valószínű.
Szombaton túlnyomóan borult, párás, ködös időre számíthatunk, csak kis területen lehetnek átmeneti szakadozások. 3–10 fok várható, nem lesz változás a hőmérsékletben.
Vasárnap általában erősen felhős vagy borult, párás, ködös idő valószínű. Elszórtan szitálás, éjszaka ónos szitálás is előfordulhat. A hajnali -1, +5 fokról kora délutánra 3–9 fok közé melegszik a levegő.
Karácsony környékén, illetve azt követően bizonytalan mértékű lehűlés érkezhet. A ködfelhőzet és a hidegpárna felszakadozhat, így változékonyabb idő jöhet. A két ünnep között hópelyhek megjelenésére és erősebb fagyra is van esély – írja a Köpönyeg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.