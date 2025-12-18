Időjárás-előrejelzés: vajon idén fehér lesz a karácsony? Most kiderül!

Az időjárás-előrejelzés szerint csütörtökön marad a borongós, párás időjárás, de a déli tájakon felszakadhat a ködfelhőzet, és rövid időre a nap is kisüthet. A hőmérséklet 3 és 11 fok között mozoghat - a derengősebb déli vidékeken lehet enyhébb az idő.

Az időjárás-előrejelzés szerint továbbra is ködös napok köszöntenek ránk / Fotó: unsplash (Képünk illusztráció)

A HungaroMet Nonprofit Zrt. veszélyjelzésében is a ködre figyelmeztettek: ebben több vármegyére is citromsárga riasztást adtak ki a tartós, sűrű köd miatt.

Több vármegyére is veszélyjelzést adtak ki a tartós köd miatt / Fotó: met.hu / Országos Meteorológiai Szolgálat

Pénteken borult, párás, helyenként tartósan ködös idő valószínű. Délen kisebb körzetekben felszakadozhat a felhőzet. Elszórtan gyenge eső, szitálás, néhol akár ónos szitálás is kialakulhat. Délután általában 3–12 fok valószínű.



Szombaton túlnyomóan borult, párás, ködös időre számíthatunk, csak kis területen lehetnek átmeneti szakadozások. 3–10 fok várható, nem lesz változás a hőmérsékletben.

Vasárnap általában erősen felhős vagy borult, párás, ködös idő valószínű. Elszórtan szitálás, éjszaka ónos szitálás is előfordulhat. A hajnali -1, +5 fokról kora délutánra 3–9 fok közé melegszik a levegő.

Távolabbi kilátások az időjárásban

Karácsony környékén, illetve azt követően bizonytalan mértékű lehűlés érkezhet. A ködfelhőzet és a hidegpárna felszakadozhat, így változékonyabb idő jöhet. A két ünnep között hópelyhek megjelenésére és erősebb fagyra is van esély – írja a Köpönyeg.