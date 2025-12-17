Folytatódik a hideg időjárás, ez vár ránk a következő napokban

Szerdán borult, párás időre számíthatunk, de néha már felszakadhat a hidegpárna, amelyre nyugaton lesz a legnagyobb esély. Gyenge szitálás, helyenként kisebb eső is kialakulhat. A délutáni órákban 2 és 9 fok közötti időjárási értékek valószínűek.

Az időjárás néhol ködös vagy esős lehet / Illusztráció: Unsplash.com

Folytatódik a hideg, téli időjárás

Továbbra is borult, vagy erősen felhős, párás idő várható csütörtökön, de főleg a déli tájakon kisüthet a nap. Gyenge eső, vagy szitálás bárhol előfordulhat. A hőmérséklet kissé emelkedik, +6 fok köré.

Pénteken többnyire erősen felhős, borongós, párás idő valószínű. Elszórtan csepergő eső is kialakulhat. A keleties szél mérsékelt marad. Délután általában 3–10 fokig emelkedik a hőmérséklet - írja a Köpönyeg előrejelzése.

Túlnyomóan felhős, sokfelé borult és párás időre van kilátás szombaton, helyenként ködfoltokkal. Elszórtan gyenge szitálás előfordulhat. A szél többnyire gyenge, időnként mérsékelt marad. Enyhül az idő: 4 és 10 fok közötti hőmérséklet valószínű.