Ezt tartogatja az időjárás, ennek nem sokan fognak örülni

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 06:30
Sajnos a napot és a szárazabb levegőt ezen a héten sem fogjuk megtapasztalni. Marad a borult, hideg, párás időjárás.

Párás időjárásban lesz részünk ezen a héten is, "a változatosság kedvéért". Napsütést és szárazabb időt ezen a héten sem remélhetünk.

Marad a párás időjárás, nem számíthatunk napsütötte napokra.
Illusztráció: Gáll Regina / Bors

Párás időjárás marad, egy helyen van esély napsütésre

Kedden párás, borús idő lesz, helyenként köddel. Az Alföldön ugyanakkor átmenetileg szakadozhat a ködfelhőzet, így rövid időre a nap is megmutatkozhat. A délkeleti–keleti szél csak elszórtan élénkül meg. A csúcshőmérséklet továbbra is 5 °C körül alakul.

Szerdán borult, párás időre számíthatunk, időnként már felszakadhat a hidegpárna. Gyenge szitálás, helyenként kisebb eső is kialakulhat. A délutáni órákban 2 és 9 °C közötti értékek valószínűek.

Csütörtökön továbbra is szürke, párás idő várható, de néhol kisüthet a nap. Gyenge eső, vagy szitálás bárhol előfordulhat. A hőmérséklet nem változik, +5 fok körül marad.

Pénteken többnyire erősen felhős, borongós, párás idő valószínű. Elszórtan csepergő eső, néhol kisebb csapadék is kialakulhat. A keleties szél mérsékelt marad. Délután általában 3–10 fokig emelkedik a hőmérséklet – írja a Köpönyeg.hu.

 

