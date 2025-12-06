Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Messze még az igazi tél: enyhe időre számíthatunk december első hétvégéjén

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 06. 06:00
December első hétvégén elkerülnek minket a fagyok.
A hétvégi időjárás előrejelzés alapján napközben enyhe és időnként csapadékos időre számíthatunk, így fagyos időre egyáltalán nincs esély.

Az időjárás előrejelzés enyhe időt ígér a hétvégére
Az időjárás-előrejelzés enyhe időt ígér a hétvégére, de utána sem számíthatunk különösebb hidegekre / Fotó: köpönyeg.hu

Ilyen lesz a hétvége időjárása

Deecember 6-án, szombaton felhős égbolt várható napközben, időnként jelentéktelen záporokkal. A nappali csúcshőmérséklet 10 °C-ra emelkedik, míg az esti órákba minimum 5 °C körül alakul. A nap során mindössze 1 mm csapadék valószínű.

December 7-én, vasárnap várhatóan gyenge eső érkezhet: kisebb, körülbelül 1 mm mennyiségű csapadékra lehet számítani. A nappali hőmérséklet ismét eléri a 10 °C körüli maximumot, az éjszakai órákban pedig 6 °C-ig hűl le a levegő - írja a köpönyeg.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
