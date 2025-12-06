Messze még az igazi tél: enyhe időre számíthatunk december első hétvégéjén

A hétvégi időjárás előrejelzés alapján napközben enyhe és időnként csapadékos időre számíthatunk, így fagyos időre egyáltalán nincs esély.

Az időjárás-előrejelzés enyhe időt ígér a hétvégére, de utána sem számíthatunk különösebb hidegekre / Fotó: köpönyeg.hu

Ilyen lesz a hétvége időjárása

Deecember 6-án, szombaton felhős égbolt várható napközben, időnként jelentéktelen záporokkal. A nappali csúcshőmérséklet 10 °C-ra emelkedik, míg az esti órákba minimum 5 °C körül alakul. A nap során mindössze 1 mm csapadék valószínű.

December 7-én, vasárnap várhatóan gyenge eső érkezhet: kisebb, körülbelül 1 mm mennyiségű csapadékra lehet számítani. A nappali hőmérséklet ismét eléri a 10 °C körüli maximumot, az éjszakai órákban pedig 6 °C-ig hűl le a levegő - írja a köpönyeg.