Teljes a készültség a magyarok kedvenc üdülőhelyén: bezártak az iskolák, pánikban az emberek

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 05. 11:35
Görögországot heves esőzés sújtja. Athénban a legrosszabb a helyzet.
Készültségbe helyezték a hatóságokat pénteken Görögországban az országot sújtó heves esőzések miatt. Az intézkedés elsősorban a fővárost, Athént és a környező Attika régiót illeti, ahol a rossz időjárási viszonyok miatt akadozik a közlekedés, illetve több oktatási intézményt is bezártak.

Athénban további esőzések várhatók.
Athénban további esőzések várhatók
Athén környékén hirtelen rengeteg eső esett

A görög meteorológiai intézet tájékoztatása szerint az Athéntól nyugatra húzódó régióban csütörtök reggeltől péntek reggelig 245 milliméternyi csapadék hullott, és további esőkre is figyelmeztettek.

A fővárostól 20 kilométerre lévő Mandra és Elefszina városokban áradásokra figyelmeztettek, és a hatóságok felszólították a lakosságot,hogy álljon készenlétben egy esetleges kitelepítésre.

A reggeli órákban torlódások alakultak ki az Athént az ország déli részén lévő Peloponnészosz-félszigettel, illetve az északi Szalonikivel összekötő autópályákon is.

