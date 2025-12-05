Teljes a készültség a magyarok kedvenc üdülőhelyén: bezártak az iskolák, pánikban az emberek

Készültségbe helyezték a hatóságokat pénteken Görögországban az országot sújtó heves esőzések miatt. Az intézkedés elsősorban a fővárost, Athént és a környező Attika régiót illeti, ahol a rossz időjárási viszonyok miatt akadozik a közlekedés, illetve több oktatási intézményt is bezártak.
A görög meteorológiai intézet tájékoztatása szerint az Athéntól nyugatra húzódó régióban csütörtök reggeltől péntek reggelig 245 milliméternyi csapadék hullott, és további esőkre is figyelmeztettek.
A fővárostól 20 kilométerre lévő Mandra és Elefszina városokban áradásokra figyelmeztettek, és a hatóságok felszólították a lakosságot,hogy álljon készenlétben egy esetleges kitelepítésre.
A reggeli órákban torlódások alakultak ki az Athént az ország déli részén lévő Peloponnészosz-félszigettel, illetve az északi Szalonikivel összekötő autópályákon is.
