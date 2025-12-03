Időjárás: így folytatódik a december, erre kell felkészülni

Ahogy beköszönt december első hete, az időjárás is hangulatot vált. A következő napokban még nem derül ki minden teljesen, de a jelek szerint érdemes lesz elővenni az esernyőt és a türelmet is.

Hűvös decemberi időjárás elé nézünk.

Fotó: Köpönyeg.hu

Decemberhez hű lesz az időjárás

Szerdán marad a borongós, párás idő, amely egész nap rányomhatja a bélyegét a hangulatra. Az Alföldön a délkeleti szél időnként csökkentheti a felhőzetet, de tartós napsütést nem ígérkezik. Szitálás és ködszitálás bárhol előfordulhat, ezért az utak több helyen csúszóssá válhatnak. A hőmérséklet 3 és 10 fok között alakul, az éjszakai lehűlés pedig továbbra is ködössé teheti a reggeleket.

Csütörtökön a nyugatibb tájakon erősen felhős marad az ég, míg keleten változó, helyenként szakadozott felhőzetre lehet számítani. Eső csak elszórtan fordulhat elő, de a levegő továbbra is párás és hűvös marad. A délutáni csúcshőmérséklet 4 és 12 fok közé melegszik, így a nap enyhébbnek ígérkezik, még ha a napfény nem is lesz állandó társunk.

A hét közepének időjárása összességében nyirkos, borult és kiszámíthatatlan, érdemes rétegesen öltözni és számolni a párás levegő okozta kellemetlenségekkel is, derül ki a Köpönyeg előrejelzéséből.