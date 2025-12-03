Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Ferenc, Olívia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Időjárás: így folytatódik a december, erre kell felkészülni

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 06:30
decemberhideg
A kabát természetesen marad. Ilyen lesz az időjárás.

Ahogy beköszönt december első hete, az időjárás is hangulatot vált. A következő napokban még nem derül ki minden teljesen, de a jelek szerint érdemes lesz elővenni az esernyőt és a türelmet is.

Időjárás
Hűvös decemberi időjárás elé nézünk.
Fotó: Köpönyeg.hu

Decemberhez hű lesz az időjárás

Szerdán marad a borongós, párás idő, amely egész nap rányomhatja a bélyegét a hangulatra. Az Alföldön a délkeleti szél időnként csökkentheti a felhőzetet, de tartós napsütést nem ígérkezik. Szitálás és ködszitálás bárhol előfordulhat, ezért az utak több helyen csúszóssá válhatnak. A hőmérséklet 3 és 10 fok között alakul, az éjszakai lehűlés pedig továbbra is ködössé teheti a reggeleket.

Csütörtökön a nyugatibb tájakon erősen felhős marad az ég, míg keleten változó, helyenként szakadozott felhőzetre lehet számítani. Eső csak elszórtan fordulhat elő, de a levegő továbbra is párás és hűvös marad. A délutáni csúcshőmérséklet 4 és 12 fok közé melegszik, így a nap enyhébbnek ígérkezik, még ha a napfény nem is lesz állandó társunk.

A hét közepének időjárása összességében nyirkos, borult és kiszámíthatatlan, érdemes rétegesen öltözni és számolni a párás levegő okozta kellemetlenségekkel is, derül ki a Köpönyeg előrejelzéséből.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu