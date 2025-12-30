Mesébe illő a látvány: az ország több pontján is havazik

Habár a karácsony idén sem fehér volt, nem maradtunk teljesen híján a hónak. A MetFigyelő Facebook-oldalán arról számoltak be, hogy ma reggel több helyen is havazás volt, vagy épp jelenleg is hullik a hó.
Intenzív hózápor nem sokkal ezelőtt Sárospatakon!
- osztották meg a posztjukban, néhány lenyűgöző felvétel kíséretében.
Intenzív, nagypelyhes hózáporról érkezett hír a Pest megyei Szigethalomról is, melynek hála csakhamar kifehéredett a táj.
Intenzív hózápor most Debrecenben, már kifehéredett a táj! A hőmérséklet -5°C!
- jelentették be nemrég.
Debrecenből is kedvező hírek érkeztek: valósággal szakad a hó, így most garantált, téli hangulat uralkodik a városban.
A mai napon erős, néhol viharos széllel hidegfront érkezik. Elszórtan, eleinte főleg ÉK-en, majd estefelé akár a középső tájakon fordul elő hózápor, valamint -1 és +5 fok között alakul a hőmérséklet. Szilveszter napján eleinte sok napsütés várható, majd estétől beborul az ég, és szórványos gyenge havazás, hószállingózás kezdődik. Erős marad a szél. Reggel -10 és -2, délután -2 és +1 fok között mozog a hőmérséklet, így igazi téli idővel búcsúzik 2025 - írja a Köpönyeg.
