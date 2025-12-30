Mesébe illő a látvány: az ország több pontján is havazik

Habár a karácsony idén sem fehér volt, nem maradtunk teljesen híján a hónak. A MetFigyelő Facebook-oldalán arról számoltak be, hogy ma reggel több helyen is havazás volt, vagy épp jelenleg is hullik a hó.

Az ország több pontjáról is havazáról érkezett hír / Fotó: Cseh Gábor (Képünk illusztráció)

Az ország több pontján is havazik ma reggel

Intenzív hózápor nem sokkal ezelőtt Sárospatakon!

- osztották meg a posztjukban, néhány lenyűgöző felvétel kíséretében.

Intenzív, nagypelyhes hózáporról érkezett hír a Pest megyei Szigethalomról is, melynek hála csakhamar kifehéredett a táj.

Intenzív hózápor most Debrecenben, már kifehéredett a táj! A hőmérséklet -5°C!

- jelentették be nemrég.

Debrecenből is kedvező hírek érkeztek: valósággal szakad a hó, így most garantált, téli hangulat uralkodik a városban.

Mit ígér az időjárás a következő napokra?

A mai napon erős, néhol viharos széllel hidegfront érkezik. Elszórtan, eleinte főleg ÉK-en, majd estefelé akár a középső tájakon fordul elő hózápor, valamint -1 és +5 fok között alakul a hőmérséklet. Szilveszter napján eleinte sok napsütés várható, majd estétől beborul az ég, és szórványos gyenge havazás, hószállingózás kezdődik. Erős marad a szél. Reggel -10 és -2, délután -2 és +1 fok között mozog a hőmérséklet, így igazi téli idővel búcsúzik 2025 - írja a Köpönyeg.