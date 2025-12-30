Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Dávid névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szilveszterre bekeményít az időjárás, havazással jönnek a dermesztő mínuszok

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 30. 06:00
télszilveszterfagy
Megmutatja az igazi arcát a tél. A következő napok időjárása fagyosan alakul.
Bors
A szerző cikkei

Az előrejelzések szerint az időjárás előveszi a fagyosabb oldalát. Szilveszterkor hajnalban mínusz 10 fok is lehet, és napközben sem kúszik magasra a hőmérő higanyszála.

Fagyos lesz az időjárás
Fagyos lesz az időjárás szilveszterkor / Fotó:  Unsplash

A következő napok időjárása

Kedden hidegfront érkezik erős északi széllel, néhol akár viharos széllökésekkel. Elvétve hózápor is előfordulhat. Reggel mínusz 2, délután plusz 2 fok körül várható a hőmérséklet.

Szilveszter napján napközben erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan alakul ki kisebb havazás, hózápor. Erős marad az ÉNy-i szél. Reggel mínusz 10 és mínusz 2, délután mínusz 2 és plusz 3 fok között mozoghat a hőmérséklet, igazi téli nappal búcsúzhat 2025.

Újév napján eleinte csökken, majd újra megnövekszik a felhőzet, de kisebb csapadék csak estétől fordul elő. A szél DNy-ira fordul és megélénkül. Plusz 1 fok körüli értékeket mérhetünk - írja a Köpönyeg.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu