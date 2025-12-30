Szilveszterre bekeményít az időjárás, havazással jönnek a dermesztő mínuszok

Az előrejelzések szerint az időjárás előveszi a fagyosabb oldalát. Szilveszterkor hajnalban mínusz 10 fok is lehet, és napközben sem kúszik magasra a hőmérő higanyszála.

Fagyos lesz az időjárás szilveszterkor / Fotó: Unsplash

A következő napok időjárása

Kedden hidegfront érkezik erős északi széllel, néhol akár viharos széllökésekkel. Elvétve hózápor is előfordulhat. Reggel mínusz 2, délután plusz 2 fok körül várható a hőmérséklet.

Szilveszter napján napközben erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan alakul ki kisebb havazás, hózápor. Erős marad az ÉNy-i szél. Reggel mínusz 10 és mínusz 2, délután mínusz 2 és plusz 3 fok között mozoghat a hőmérséklet, igazi téli nappal búcsúzhat 2025.

Újév napján eleinte csökken, majd újra megnövekszik a felhőzet, de kisebb csapadék csak estétől fordul elő. A szél DNy-ira fordul és megélénkül. Plusz 1 fok körüli értékeket mérhetünk - írja a Köpönyeg.