Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Tamara, Tamás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Turisták rekedtek a hegyeken, orkán süvít a csúcsokon – felénk tart a zord tél, nézd meg galériánkat

időjárási viszony
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 16:20
hőmérséklet mínuszelőrejelezésorkánerejű szél
A Magas-Tátrában és a Fogarasi-havasokban már tombol a tél: orkánerejű szél, méteres hó és lezárt utak nehezítik az életet. A meteorológusok szerint Magyarországot is eléri a csapadékos, viharos, fagyos idő.

Nagy változást hozott a vasárnapi hidegfront, a mínusz 10 fok sem ritka a napokban, de még közel sincs vége a fagyos télnek. A környező országokban azonban nem csak a hideg, de a hóhelyzet is megnehezíti az életet. A Magas-Tátrán és a Fogarasi-havasokon turisták rekedtek a csúcsokon. A hirtelen jött nagy mennyiségű hó, a fagyos, orkán jellegű szél miatt egyre több a probléma ezeken a területeken. Olaszországban, Szlovéniában és Ausztriában is hóátfúvásokra és lavinaveszélyre kell számítani. A következő napokban Magyarországra is elér a viharos fagyos idő, sok csapadékkal.

A Magas-Tátra kiváló síterep, de nagyon fagyos idő van most .
A Magas-Tátra kiváló síterep, de nagyon fagyos idő van most / Fotó: Anadolu via AFP

Jön a viharos, fagyos idő

Románia több térségében súlyos időjárási figyelmeztetések vannak érvényben, egyes megyékre a legmagasabb fokozatú, míg az ország jelentős részére enyhébb riasztásokat rendeltek el. Az orkánerejű széllökések miatt a Fogarasi-havasokban felfüggesztették a kötélpályás közlekedést, emiatt több ott tartózkodó látogató nem tudta elhagyni a hegyvidéki területet – számolt be róla az MTI. Nem tudják elhagyni a térséget azok a turisták sem, akiket a Bilea-tó környéki menedékházakban szállásoltak el, hiszen ezeket a szálláshelyeket kizárólag kötélpályán lehet megközelíteni. A kétezer méter magasan fekvő területre vezető utat már eltorlaszolta a hó.  Romániában több területen is 120 km/h sebességgel süvít a szél, Erdély egyes részein magas fokozatú riasztást adtak ki.

Poland’s Tatra Mountains National Park sees visitors records
Hóátfúvás nehezíti az életet a Magas-Tátrában / Fotó: Anadolu via AFP

Bulgáriában sem sokkal jobb a helyzet, ott felfüggesztették a komp közlekedést egyes területeken, de az ott tomboló szélvihar meg sem közelíti a Magas-Tátra orkánját, ahol mintegy 150 km/h sebességgel süvít a szél. A Lomnici-csúcson magyar turisták is bajba kerültek, hiszen a Szlovákia egyik legismertebb és leglátogatottabb csúcsáról, ami 2600 méter magasan fekszik, lehetetlen lejutni. A szlovák meteorológusok a legmagasabb fokozatú figyelmeztetést adták ki a térségben, amely december 29-ig érvényes.

Felvonó a Lomnici-csúcson / Fotó: AFP

A december végi, erős téli viharok és havazás érintették Ausztriát, Olaszországot és Szlovéniát is. Mindhárom országban hóátfúvásokat, útlezárásokat és utazási nehézségeket okozott a rossz idő, sőt több helyen lavinaveszélyt is jelentettek.

Mit mond a meteogyógyász?

Az orkán erejű szél, a nagy mennyiségű hó nem csupán balesetveszélyes, de ez a hőmérsékleti tartomány már komolyan befolyásolja a szervezet működését is

 - mondja az orvosmeteorológus. Dr. Pintér Ferenc, a Meteo Klinika igazgatója szerint ilyenkor nagy a keringési rendellenességek kockázata és más komoly betegségek is megkeseríthetik az hideg időre érzékenyek életét.

Hatalmas terhelés ez az időjárás a szervezet számára, előjönnek a szívpanaszok, a légzési nehézségek, fejfájások, ízületi problémák, és az immunrendszer is komoly befolyás alá kerül. A folyamatnak nincs vége, hiszen a nappali hőmérséklet is átcsúszik a negatív tartományba a napokban.

 

Pintér Ferenc meteogyógyász / Fotó: meteoklinika.hu

A környező országok időjárása Magyarországot is eléri a következő napokban. Érdemes felkészülni a tartós fagyos, csapadékos, szeles időjárásra a koponyeg.hu szerint.

  • Kedd: Hidegfront érkezik erős északi széllel, néhol akár viharos széllökésekkel. Elvétve hózápor is előfordulhat. Reggel -2, délután +2 fok körül várható a hőmérséklet.
  • Szerda, szilveszter napja

Napközben erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan alakul ki kisebb havazás, hózápor. Erős marad az ÉNy-i szél. Reggel -10 és -2, délután -2 és +3 fok között mozoghat a hőmérséklet.

  • Csütörtök, újév napja:

Eleinte csökken, majd újra megnövekszik a felhőzet, de kisebb csapadék csak estétől fordul elő. A szél DNy-ira fordul és megélénkül. +1 fok körüli értékeket mérhetünk.

  • Péntek

Erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és szórványosan várható vegyes halmazállapotú csapadék: északkeleten havazás, máshol havas eső, eső. 0 és +8 fok közé enyhül az idő.

  • Január 3. szombat és január 4. vasárnap

A péntekihez hasonló időjárás várható, vegyes halmazállapotú csapadékkal és szeles fagyos idővel.

A képre kattintva megnézheted a környező országokban tapasztalható időjárást a galériánkban!

Galéria: Leállt kötélpályák, hócsapdába esett turisták. Felénk tart a viharos, havas idő
1/11
A hó megbénította a közlekedést Németországban Fotó: AFP

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu