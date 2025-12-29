Turisták rekedtek a hegyeken, orkán süvít a csúcsokon – felénk tart a zord tél, nézd meg galériánkat

Nagy változást hozott a vasárnapi hidegfront, a mínusz 10 fok sem ritka a napokban, de még közel sincs vége a fagyos télnek. A környező országokban azonban nem csak a hideg, de a hóhelyzet is megnehezíti az életet. A Magas-Tátrán és a Fogarasi-havasokon turisták rekedtek a csúcsokon. A hirtelen jött nagy mennyiségű hó, a fagyos, orkán jellegű szél miatt egyre több a probléma ezeken a területeken. Olaszországban, Szlovéniában és Ausztriában is hóátfúvásokra és lavinaveszélyre kell számítani. A következő napokban Magyarországra is elér a viharos fagyos idő, sok csapadékkal.

A Magas-Tátra kiváló síterep, de nagyon fagyos idő van most / Fotó: Anadolu via AFP

Jön a viharos, fagyos idő

Románia több térségében súlyos időjárási figyelmeztetések vannak érvényben, egyes megyékre a legmagasabb fokozatú, míg az ország jelentős részére enyhébb riasztásokat rendeltek el. Az orkánerejű széllökések miatt a Fogarasi-havasokban felfüggesztették a kötélpályás közlekedést, emiatt több ott tartózkodó látogató nem tudta elhagyni a hegyvidéki területet – számolt be róla az MTI. Nem tudják elhagyni a térséget azok a turisták sem, akiket a Bilea-tó környéki menedékházakban szállásoltak el, hiszen ezeket a szálláshelyeket kizárólag kötélpályán lehet megközelíteni. A kétezer méter magasan fekvő területre vezető utat már eltorlaszolta a hó. Romániában több területen is 120 km/h sebességgel süvít a szél, Erdély egyes részein magas fokozatú riasztást adtak ki.

Hóátfúvás nehezíti az életet a Magas-Tátrában / Fotó: Anadolu via AFP

Bulgáriában sem sokkal jobb a helyzet, ott felfüggesztették a komp közlekedést egyes területeken, de az ott tomboló szélvihar meg sem közelíti a Magas-Tátra orkánját, ahol mintegy 150 km/h sebességgel süvít a szél. A Lomnici-csúcson magyar turisták is bajba kerültek, hiszen a Szlovákia egyik legismertebb és leglátogatottabb csúcsáról, ami 2600 méter magasan fekszik, lehetetlen lejutni. A szlovák meteorológusok a legmagasabb fokozatú figyelmeztetést adták ki a térségben, amely december 29-ig érvényes.

Felvonó a Lomnici-csúcson / Fotó: AFP

A december végi, erős téli viharok és havazás érintették Ausztriát, Olaszországot és Szlovéniát is. Mindhárom országban hóátfúvásokat, útlezárásokat és utazási nehézségeket okozott a rossz idő, sőt több helyen lavinaveszélyt is jelentettek.