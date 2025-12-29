Turisták rekedtek a hegyeken, orkán süvít a csúcsokon – felénk tart a zord tél, nézd meg galériánkat

Nagy változást hozott a vasárnapi hidegfront, a mínusz 10 fok sem ritka a napokban, de még közel sincs vége a fagyos télnek. A környező országokban azonban nem csak a hideg, de a hóhelyzet is megnehezíti az életet. A Magas-Tátrán és a Fogarasi-havasokon turisták rekedtek a csúcsokon. A hirtelen jött nagy mennyiségű hó, a fagyos, orkán jellegű szél miatt egyre több a probléma ezeken a területeken. Olaszországban, Szlovéniában és Ausztriában is hóátfúvásokra és lavinaveszélyre kell számítani. A következő napokban Magyarországra is elér a viharos fagyos idő, sok csapadékkal.
Románia több térségében súlyos időjárási figyelmeztetések vannak érvényben, egyes megyékre a legmagasabb fokozatú, míg az ország jelentős részére enyhébb riasztásokat rendeltek el. Az orkánerejű széllökések miatt a Fogarasi-havasokban felfüggesztették a kötélpályás közlekedést, emiatt több ott tartózkodó látogató nem tudta elhagyni a hegyvidéki területet – számolt be róla az MTI. Nem tudják elhagyni a térséget azok a turisták sem, akiket a Bilea-tó környéki menedékházakban szállásoltak el, hiszen ezeket a szálláshelyeket kizárólag kötélpályán lehet megközelíteni. A kétezer méter magasan fekvő területre vezető utat már eltorlaszolta a hó. Romániában több területen is 120 km/h sebességgel süvít a szél, Erdély egyes részein magas fokozatú riasztást adtak ki.
Bulgáriában sem sokkal jobb a helyzet, ott felfüggesztették a komp közlekedést egyes területeken, de az ott tomboló szélvihar meg sem közelíti a Magas-Tátra orkánját, ahol mintegy 150 km/h sebességgel süvít a szél. A Lomnici-csúcson magyar turisták is bajba kerültek, hiszen a Szlovákia egyik legismertebb és leglátogatottabb csúcsáról, ami 2600 méter magasan fekszik, lehetetlen lejutni. A szlovák meteorológusok a legmagasabb fokozatú figyelmeztetést adták ki a térségben, amely december 29-ig érvényes.
A december végi, erős téli viharok és havazás érintették Ausztriát, Olaszországot és Szlovéniát is. Mindhárom országban hóátfúvásokat, útlezárásokat és utazási nehézségeket okozott a rossz idő, sőt több helyen lavinaveszélyt is jelentettek.
Az orkán erejű szél, a nagy mennyiségű hó nem csupán balesetveszélyes, de ez a hőmérsékleti tartomány már komolyan befolyásolja a szervezet működését is
- mondja az orvosmeteorológus. Dr. Pintér Ferenc, a Meteo Klinika igazgatója szerint ilyenkor nagy a keringési rendellenességek kockázata és más komoly betegségek is megkeseríthetik az hideg időre érzékenyek életét.
Hatalmas terhelés ez az időjárás a szervezet számára, előjönnek a szívpanaszok, a légzési nehézségek, fejfájások, ízületi problémák, és az immunrendszer is komoly befolyás alá kerül. A folyamatnak nincs vége, hiszen a nappali hőmérséklet is átcsúszik a negatív tartományba a napokban.
A környező országok időjárása Magyarországot is eléri a következő napokban. Érdemes felkészülni a tartós fagyos, csapadékos, szeles időjárásra a koponyeg.hu szerint.
Napközben erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan alakul ki kisebb havazás, hózápor. Erős marad az ÉNy-i szél. Reggel -10 és -2, délután -2 és +3 fok között mozoghat a hőmérséklet.
Eleinte csökken, majd újra megnövekszik a felhőzet, de kisebb csapadék csak estétől fordul elő. A szél DNy-ira fordul és megélénkül. +1 fok körüli értékeket mérhetünk.
Erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és szórványosan várható vegyes halmazállapotú csapadék: északkeleten havazás, máshol havas eső, eső. 0 és +8 fok közé enyhül az idő.
A péntekihez hasonló időjárás várható, vegyes halmazállapotú csapadékkal és szeles fagyos idővel.
