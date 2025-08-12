Egy hajszálon múlt: elesett 86 éves nyugdíjas nő, többé nem kelt fel

Vasárnap délután a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központja riasztást kapott a gondosóraközponttól. A rendőrség közleménye szerint, egy 86 éves simontornyai asszony elesett otthonában, és nem tudott felállni.

Újabb életet mentett a gondosóra. (Képünk illusztráció) Fotó: gondosora.hu

A helyszínre érkező járőrök és társszervek zárva találták az ingatlan ajtajait, az idős nő pedig nem tudta beengedni őket. A csukott ablakon keresztül sikerült vele kommunikálni, és kiderült, hogy családtagjai rendelkeznek kulccsal. Végül velük együtt jutottak be a lakásba, ahol a mentők ellátták a nőt, aki szerencsére nem szorult kórházi kezelésre.

Az eset ismét rávilágított arra, hogy a gondosóra életmentő lehet, egyetlen gombnyomással jelezhető a baj, és gyorsan érkezhet a segítség.