Egy hajszálon múlt: elesett 86 éves nyugdíjas nő, többé nem kelt fel

Vasárnap délután a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központja riasztást kapott a gondosóraközponttól. A rendőrség közleménye szerint, egy 86 éves simontornyai asszony elesett otthonában, és nem tudott felállni.
A helyszínre érkező járőrök és társszervek zárva találták az ingatlan ajtajait, az idős nő pedig nem tudta beengedni őket. A csukott ablakon keresztül sikerült vele kommunikálni, és kiderült, hogy családtagjai rendelkeznek kulccsal. Végül velük együtt jutottak be a lakásba, ahol a mentők ellátták a nőt, aki szerencsére nem szorult kórházi kezelésre.
Az eset ismét rávilágított arra, hogy a gondosóra életmentő lehet, egyetlen gombnyomással jelezhető a baj, és gyorsan érkezhet a segítség.
Gondosóra igényléséről tájékozódhatnak e-mailben: [email protected], telefonon: +3614450080 vagy az ingyen hívható gondosórazöldszámon: 06-80-804-050.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.