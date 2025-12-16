Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Etelka, Aletta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szentkirályi Alexandra: "A Tisza szerint az a jó, ha a nyugdíjasok nem élnek sokáig"

Tisza-adó
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 12:05
Szentkirályi AlexandraTisza Párt

Szentkirályi Alexandra frakcióvezető is felháborodását fejezte ki a Tisza szakértőjének szavai hallatán. Ismeretes: Simonovits András, aki korábban a nyugdíjak szükséges megadóztatásáról beszélt, most még meredekebb kijelentéseket tett. Világossá tette, hogy sem őt, sem Magyar Péteréket és a Tisza Pártot nem érdekli a nyugdíjasok sorsa.

"Felháborító, hogy a TISZA szerint az a jó, ha a nyugdíjasok nem élnek sokáig! A TISZA nyugdíjszakértője, Simonovits András szerint baj, ha a nyugdíjasok sokáig élnek, mert akkor túl sok pénzt kell költeni rájuk. Ez egy végtelenül embertelen, számító gondolat. Szerintünk nem lehet kérdés: minden élet érték! Mi az embert nézzük, és azért dolgozunk, hogy idős honfitársaink biztonságban, megbecsülve, hosszú életet élhessenek. A baloldali megszorítások politikája helyett mi megvédjük a 13. havi nyugdíjat, bevezetjük a 14. havi nyugdíjat. Emellett a Gondosóra programmal olyan, az egész Európai Unióban egyedülálló szolgáltatást nyújt ingyenesen, minden nyugdíjasnak az állam, ami már több mint 70 ezer esetben mentett életet. Míg ők sokallják a nyugdíjas éveket, mi azon vagyunk, hogy szüleink és nagyszüleink minél tovább és egészségben maradhassanak velünk!" - írta videós posztja mellé Szentkirályi.

Szentkirályi embertelennek nevezte a videóban a Tisza Párt és Magyar Péterék terveit, amikkel ellehetetlenítenék a nyugdíjasok életét: elvennék nem csak a 14., de a 13. havi nyugdíjat is, ráadásul meg is adóztatnák az idősek járandóságát. Emlékeztetett: ezzel szemben a nemzeti kormány már csak a Gondosóra-programon keresztül is hatalmas tömegeknek segít. 900 ezren igényelték a Gondosórát, ami már 70 ezer alkalommal mentett életet a bevezetése óta.

"Tehát mi azon dolgozunk, hogy az idős honfitársaink egyrészt megkapják azt, amit megérdemelnek egy hosszú, ledolgozott élet után. Ha jobban megy a gazdaságnak, tudjunk nyugdíjprémiumot adni, őrizzék meg a nyugdíjak az értékállóságukat, és a 13. havi nyugdíj után fokozatosan a 14. havi nyugdíjat is bevezetjük. Szeretjük őket, vigyázunk rájuk, és azt szeretnénk, hogy minél tovább velünk legyenek!" - emelte ki.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu