Szentkirályi Alexandra: "A Tisza szerint az a jó, ha a nyugdíjasok nem élnek sokáig"

Szentkirályi Alexandra frakcióvezető is felháborodását fejezte ki a Tisza szakértőjének szavai hallatán. Ismeretes: Simonovits András, aki korábban a nyugdíjak szükséges megadóztatásáról beszélt, most még meredekebb kijelentéseket tett. Világossá tette, hogy sem őt, sem Magyar Péteréket és a Tisza Pártot nem érdekli a nyugdíjasok sorsa.

"Felháborító, hogy a TISZA szerint az a jó, ha a nyugdíjasok nem élnek sokáig! A TISZA nyugdíjszakértője, Simonovits András szerint baj, ha a nyugdíjasok sokáig élnek, mert akkor túl sok pénzt kell költeni rájuk. Ez egy végtelenül embertelen, számító gondolat. Szerintünk nem lehet kérdés: minden élet érték! Mi az embert nézzük, és azért dolgozunk, hogy idős honfitársaink biztonságban, megbecsülve, hosszú életet élhessenek. A baloldali megszorítások politikája helyett mi megvédjük a 13. havi nyugdíjat, bevezetjük a 14. havi nyugdíjat. Emellett a Gondosóra programmal olyan, az egész Európai Unióban egyedülálló szolgáltatást nyújt ingyenesen, minden nyugdíjasnak az állam, ami már több mint 70 ezer esetben mentett életet. Míg ők sokallják a nyugdíjas éveket, mi azon vagyunk, hogy szüleink és nagyszüleink minél tovább és egészségben maradhassanak velünk!" - írta videós posztja mellé Szentkirályi.

Szentkirályi embertelennek nevezte a videóban a Tisza Párt és Magyar Péterék terveit, amikkel ellehetetlenítenék a nyugdíjasok életét: elvennék nem csak a 14., de a 13. havi nyugdíjat is, ráadásul meg is adóztatnák az idősek járandóságát. Emlékeztetett: ezzel szemben a nemzeti kormány már csak a Gondosóra-programon keresztül is hatalmas tömegeknek segít. 900 ezren igényelték a Gondosórát, ami már 70 ezer alkalommal mentett életet a bevezetése óta.

"Tehát mi azon dolgozunk, hogy az idős honfitársaink egyrészt megkapják azt, amit megérdemelnek egy hosszú, ledolgozott élet után. Ha jobban megy a gazdaságnak, tudjunk nyugdíjprémiumot adni, őrizzék meg a nyugdíjak az értékállóságukat, és a 13. havi nyugdíj után fokozatosan a 14. havi nyugdíjat is bevezetjük. Szeretjük őket, vigyázunk rájuk, és azt szeretnénk, hogy minél tovább velünk legyenek!" - emelte ki.