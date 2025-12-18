Mi alapján válasszunk fenyőt karácsonyra? Segítünk a döntésben!

Lehet kapni műfenyőt, földlabdásat és vágott fenyőt is, de vajon melyik ezek közül a jobb döntés, ha a környezetünk és a tartósság is szempont? Mutatjuk, mi az, ami segíthet a megfelelő karácsonyi fenyő kiválasztásában!

Ezeket a szempontokat érdemes mérlegelni fenyőfavásárlás előtt és közben. Fotó: 123RF

Vágott vagy műfenyőt vegyünk karácsonyra?

Sokan gondolják úgy, hogy a vágott fenyő vásárlásával rosszat teszünk a környezetnek, ez azonban tévhit. Ugyanis amíg a karácsonyfának szánt fenyők nevelkednek, végig hasznosak a környezet számára: folyamatosan nitrátokat vonnak el a talajból és segítenek lelassítani a klímaváltozást, hozzájárulnak a levegő tisztításához. 10 év alatt egy hektáron 105 tonna oxigént termelnek és egy év alatt képesek megkötni 10-16 kg szén-dioxidot a levegőből. A kivágott fa helyére pedig több csemetét ültetnek, így a rendszer hosszú távon is fenntartható. És nem mellesleg az ültetéstől a kivágásig tartó idő alatt munkahelyeket teremtenek - írja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

A műanyag fenyő csak hosszútávon környezetkímélőbb A műfenyők zöme Kínából érkezik, így rendkívül nagy az ökológiai lábnyomuk is. Ráadásul a tapasztalatok szerint a vásárlók 5-6 év elteltével leselejtezik ezeket, miközben legalább 20 évig kellene használni egy műfenyőt ahhoz, hogy valóban környezetkímélőbb alternatívája legyen a vágott fenyőnek.

Földlabdás vagy vágott fenyőt vegyünk?

A vágott és a földlabdával együtt árult fenyő között a fő különbség, hogy a labdás növények illatosabbak, nem hullajtják annyira a levelüket és az ünnepek után ki lehet őket ültetni a kertbe. Csakhogy a cserepes, földlabdás fenyők fele nem éli túl a száraz lakást, illetve az ezt követő kiültetés körülményeit a Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség szerint. Vagyis ilyen megoldást csak az válasszon, aki ért valamelyest ezekhez a növényekhez vagy alaposan utánanéz, hogyan tarthatók életben a kiültetésig.

Válogatáskor a fenyők tönkjét is érdemes megnézni: ha vizes, nedves, akkor nemrég vágták ki őket. Fotó: Rawpixel.com

Mi alapján válasszuk vágott fenyőt?

Az árusoknál lehat kapni luc-, ezüst-, normand-, duglász-, és feketefenyőt is. A legolcsóbb a luc és ez a legkevésbé tartós fajta is: órákkal a faállítás után hullani kezd a levele.

A lucfenyőt arról lehet felismerni, hogy 1-2 centiméteres, henger alakú levelei vannak, gyantás a törzse és erős az illata.

Az ezüstfenyőnek már hosszabb, kb. 3 centiméteres tűlevelei vannak, amik a rajtuk lévő viaszréteg miatt a lucfenyőnél valamivel később kezdenek el lehullani.

A nordmann fenyő egy drágább fajta, de tartósabb és szabályosabb is mint az imént említett két fajta. Ráadásul gyümölcsös illata van és a 2-3 centis tüskék rászáradnak az ágakra így nem hullanak le a földre. Onnan lehet a legkönnyebben ezt a fajtát felismerni, hogy a levelek fonákján 2 darab viaszcsík található.

A duglászfenyő -aminek a kinézetre a lucfenyőhöz hasonlít- ugyancsak nem hullajtja le a leveleit, amik ráadásul még lágyabbak is a lucénál és narancsos illatot árasztanak.

A lakásban a legtovább a feketefenyő marad szép, mivel egy edzett, szárazságtűrő fajta, ellenben a nagyon gyantás, hosszú levelei miatt nehezen díszíthető és nem is túl dekoratív fafajta.