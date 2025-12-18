Mi alapján válasszunk fenyőt karácsonyra? Segítünk a döntésben!

Lehet kapni műfenyőt, földlabdásat és vágott fenyőt is, de vajon melyik ezek közül a jobb döntés, ha a környezetünk és a tartósság is szempont? Mutatjuk, mi az, ami segíthet a megfelelő karácsonyi fenyő kiválasztásában!
Sokan gondolják úgy, hogy a vágott fenyő vásárlásával rosszat teszünk a környezetnek, ez azonban tévhit. Ugyanis amíg a karácsonyfának szánt fenyők nevelkednek, végig hasznosak a környezet számára: folyamatosan nitrátokat vonnak el a talajból és segítenek lelassítani a klímaváltozást, hozzájárulnak a levegő tisztításához. 10 év alatt egy hektáron 105 tonna oxigént termelnek és egy év alatt képesek megkötni 10-16 kg szén-dioxidot a levegőből. A kivágott fa helyére pedig több csemetét ültetnek, így a rendszer hosszú távon is fenntartható. És nem mellesleg az ültetéstől a kivágásig tartó idő alatt munkahelyeket teremtenek - írja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).
A műfenyők zöme Kínából érkezik, így rendkívül nagy az ökológiai lábnyomuk is. Ráadásul a tapasztalatok szerint a vásárlók 5-6 év elteltével leselejtezik ezeket, miközben legalább 20 évig kellene használni egy műfenyőt ahhoz, hogy valóban környezetkímélőbb alternatívája legyen a vágott fenyőnek.
A vágott és a földlabdával együtt árult fenyő között a fő különbség, hogy a labdás növények illatosabbak, nem hullajtják annyira a levelüket és az ünnepek után ki lehet őket ültetni a kertbe. Csakhogy a cserepes, földlabdás fenyők fele nem éli túl a száraz lakást, illetve az ezt követő kiültetés körülményeit a Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség szerint. Vagyis ilyen megoldást csak az válasszon, aki ért valamelyest ezekhez a növényekhez vagy alaposan utánanéz, hogyan tarthatók életben a kiültetésig.
Az árusoknál lehat kapni luc-, ezüst-, normand-, duglász-, és feketefenyőt is. A legolcsóbb a luc és ez a legkevésbé tartós fajta is: órákkal a faállítás után hullani kezd a levele.
Lucfenyő
Ezüstfenyő
Nordmann
Duglász
Feketefenyő
- Legnépszerűbb fafajta
- Illatos
- Enyhén gyantás, szúrós a levele, ami gyorsan lehullik
|- Gyantásabb a tűlevele, ami lassabban hullik le, mint a lucé
- Szabályos alakú, fényes tűlevelei vannak, amik nem hullanak a földre
- Gyümölcsös illata van
- Kinézetre a lucra hasonlít
- Nem hullajtja le a leveleit
- Narancsos illata van
- Ez marad a legtovább szép
- Szárazságtűrő fajta
- Nagyon gyantás a levele
- Nehezen díszíthető
Aki az utastérben szállítja haza a fenyőt arra figyeljen, hogy ne csúccsal a menetirány felé tegye be a kocsiba, mert vészfékezés, ill. baleset esetén könnyen baj lehet belőle. A tetőcsomagtartós szállításnál pedig arra figyeljünk, hogy biztonságosan legyen rögzítve a fa hevederekkel és lehetőleg ne lógjon túl semelyik irányba, vagy maximum 1 métert. Ilyen esetben a KRESZ szerint egy 40x40 cm-es piros, vagy piros-fehér csíkos zászlóval meg is kell jelölni a rakományt!
