E meghitt időszak különleges szimbóluma a karácsonyfa, ami rengeteg örömteli pillanatot nyújt az ünneplőknek, de néha allergiás reakciókat is okozhat. A karácsonyfa-szindróma miatt ugyanis olyan tüneteket észlelhetünk, ami hasonlít a klasszikus megfázásos panaszokra. Ezért ilyenkor érdemes elgondolkoznunk azon, hogy nem biztos, hogy a kellemetlenségek hátterében a megfázás, az influenza vagy a koronavírus áll.

Karácsonyfa-szindróma? Lehetsz allergiás a karácsonyra

Fotó: voronaman

A karácsonyfa-szindróma a fenyőn/műfenyőn lapuló allergének okozzák.

Egyetlen fenyő 50-nél is több penészgombafajnak adhat otthont, melyek spórái a levegőben terjedve légúti kellemetlenséget váltanak ki.

Praktikák, hogy elejét vedd a karácsonyfa-szindrómának.

A karácsonyfa-szindróma létezik

Előfordulhat ugyanis, hogy rejtett allergének lapulnak meg a csodásan feldíszített fánkon, ami többek között port és penészt hordozhat.

A karácsonyfa-szindróma az, amikor az emberek behoznak egy műfenyőt vagy egy valódi fenyőt, majd azt veszik észre, hogy allergiás vagy asztmás tüneteik súlyosbodnak és általános irritációt tapasztalnak a bőrükön, a szemükben és az orrukban”

– magyarázta Devon Peterson allergológus a FOX 8 Newsnak adott interjújában.

A karácsonyfa-szindróma kiváltó okai

Meglepő tény, hogy az ünnep jelképe is okozhat kellemetlen panaszokat, pedig a fakérgen és a tűleveleken rengeteg potenciális allergén található, mint a pollenek, portatkák és a penészgombák.

A karácsonyfa és az allergiás tünetek közötti kapcsolat viszonylag új felfedezés, ami a szakemberek megfigyeléseinek köszönhető. Az ezzel kapcsolatos vizsgálatok megállapították, hogy egyetlen fenyő 50-nél is több penészgombafajnak adhat otthont, melyek spórái a levegőben terjedve légúti kellemetlenséget váltanak ki.

Más felmérésekből kiderült, hogy az otthon levegőjében szállingózó penészspórák a fa megjelenésével párhuzamosan mintegy hatszorosára gyarapodnak, elsősorban azért, mert a benti levegő kedvező közeg a gombáknak.

A karácsonyfa-szindróma az allergiás tünetekről ismerhető fel

Fotó: Kmpzzz

Kellemetlen panaszok

Ahogy már említettük, a kinti hidegben a gombák kevésbé tudnak elszaporodni, szemben a párás, nedves benti környezettel, amelyek többek között torokkaparást, köhögést, orrdugulást vagy orrfolyást, asztmás légzést, könnyező, viszkető szemet és bőrt, valamint tüsszögést okozhatnak.