Karácsonyfa-szindróma? Lehetsz allergiás a karácsonyra

E meghitt időszak különleges szimbóluma a karácsonyfa, ami rengeteg örömteli pillanatot nyújt az ünneplőknek, de néha allergiás reakciókat is okozhat. A karácsonyfa-szindróma miatt ugyanis olyan tüneteket észlelhetünk, ami hasonlít a klasszikus megfázásos panaszokra. Ezért ilyenkor érdemes elgondolkoznunk azon, hogy nem biztos, hogy a kellemetlenségek hátterében a megfázás, az influenza vagy a koronavírus áll.
Előfordulhat ugyanis, hogy rejtett allergének lapulnak meg a csodásan feldíszített fánkon, ami többek között port és penészt hordozhat.
A karácsonyfa-szindróma az, amikor az emberek behoznak egy műfenyőt vagy egy valódi fenyőt, majd azt veszik észre, hogy allergiás vagy asztmás tüneteik súlyosbodnak és általános irritációt tapasztalnak a bőrükön, a szemükben és az orrukban”
– magyarázta Devon Peterson allergológus a FOX 8 Newsnak adott interjújában.
Meglepő tény, hogy az ünnep jelképe is okozhat kellemetlen panaszokat, pedig a fakérgen és a tűleveleken rengeteg potenciális allergén található, mint a pollenek, portatkák és a penészgombák.
A karácsonyfa és az allergiás tünetek közötti kapcsolat viszonylag új felfedezés, ami a szakemberek megfigyeléseinek köszönhető. Az ezzel kapcsolatos vizsgálatok megállapították, hogy egyetlen fenyő 50-nél is több penészgombafajnak adhat otthont, melyek spórái a levegőben terjedve légúti kellemetlenséget váltanak ki.
Más felmérésekből kiderült, hogy az otthon levegőjében szállingózó penészspórák a fa megjelenésével párhuzamosan mintegy hatszorosára gyarapodnak, elsősorban azért, mert a benti levegő kedvező közeg a gombáknak.
Ahogy már említettük, a kinti hidegben a gombák kevésbé tudnak elszaporodni, szemben a párás, nedves benti környezettel, amelyek többek között torokkaparást, köhögést, orrdugulást vagy orrfolyást, asztmás légzést, könnyező, viszkető szemet és bőrt, valamint tüsszögést okozhatnak.
Prevenció céljából érdemes az igazi fenyőt még azelőtt kirázni és vízzel lemosni, mielőtt a lakásba vinnénk. Ehhez használjunk slagot, amivel a por és penész java részét eltüntethetjük. A fát ezt követően állítsuk hűvösebb sarokba, majd, amint az ünnep véget ér, mielőbb szedjük le.
A műfenyő is okozhat kellemetlenséget
Bár a műanyag dekoráción nem találhatóak penészgombák, sem gyanta, a hosszú tárolás miatt lerakódhat rajta a por, a penész és egyéb allergén anyagok. Amennyiben pedig nyirkosabb helyiségben raktározzuk, be is bepenészedhet.
A legtöbb karácsonyi dísz, különösen, ha csak a padláson vagy a pincében tárolják, továbbra is különböző allergének és irritáló anyagok forrása lehet, amelyek tüneteket okozhatnak, ezért nagyon hasznos lehet, ha a fára helyezés előtt alaposan megtisztítjuk őket”
– magyarázza az allergológus.
A leírtak alapján tehát egyértelmű, mennyi gondot okozhat a szeretet ünnepének különleges szimbóluma, a karácsonyfa, viszont a probléma kis odafigyeléssel orvosolható.
Nézd meg az alábbi videót:
