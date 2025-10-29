Nagy segítséget kapnak a rászoruló családok az MBH Bank és az Ökumenikus Segélyszervezet közös programjától

Két éve indult el az MBH Bank és az Ökumenikus Segélyszervezet stratégiai együttműködése és közös kezdeményezése, az MBH Tudatos Segítség Program, amelynek keretében krízistámogatásokkal, energetikai korszerűsítésekkel, valamint pénzügyi edukációval segítik a hátrányos helyzetben élő családokat. A program eddig összesen 200 millió forinttal járult hozzá a rászorulók támogatásához és ezáltal több mint 12.500 ember kapott közvetlen segítséget. Az október 29-én, Budapesten tartott sajtótájékoztatón a felek aláírták a következő projektévre szóló együttműködési megállapodást és bemutatták a jövőbeli terveket is: a kezdeményezés új szakaszában felújítják a drávagárdonyi Sorsfordító Házat, amely biztonságos otthont és újrakezdési lehetőséget kínál a rászoruló családoknak. Az eseményen jelen volt Lévai Anikó, az Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövete. Az MBH Bank részéről Dr. Barna Zsolt elnök-vezérigazgató beszélt a bank társadalmi felelősségvállalási céljairól, az Ökumenikus Segélyszervezet részéről pedig Lehel László elnök-igazgató méltatta az együttműködés jelentőségét.

Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója, Lévai Anikó, az Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövete, Dr. Barna Zsolt az MBH Nyrt. elnök-vezérigazgatója Fotó: Szabolcs László

Az MBH Bank és az Ökumenikus Segélyszervezet 2023-ban lépett együttműködésre annak érdekében, hogy közös kezdeményezéseket valósítsanak meg a hátrányos helyzetűek támogatása és a pénzügyi tudatosság fejlesztése jegyében. A partnerség teljes finanszírozási összege mintegy 350 millió forint, amelyből többek között országos szemléletformáló kampányokat, adománygyűjtő akciókat és rászoruló családokat segítő programokat szerveztek.

A felek az együttműködés keretében hívták életre az MBH Tudatos Segítség Programot, amelynek eddigi eredményeit Rácsok Balázs, az Ökumenikus Segélyszervezet stratégiai és módszertani igazgatója ismertette. Elmondta, hogy az első két évben a program összesen 200 millió forinttal járult hozzá a rászorulók támogatásához, ezáltal több mint 12.500 ember számára nyújtott közvetlen segítséget. Ezen belül 11 ezer ember kapott krízistámogatást, míg 1.500-an részesültek hosszabb távú, fenntartható segítő szolgáltatásokban, amelynek során energetikai szakértők bevonásával fejlesztették az otthonok energiahatékonyságát – például lecserélték az elavult háztartási gépeket és nyílászárókat, illetve biztonságos áramvételi helyeket alakítottak ki.