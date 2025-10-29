Nagy segítséget kapnak a rászoruló családok az MBH Bank és az Ökumenikus Segélyszervezet közös programjától

Két éve indult el az MBH Bank és az Ökumenikus Segélyszervezet stratégiai együttműködése és közös kezdeményezése, az MBH Tudatos Segítség Program, amelynek keretében krízistámogatásokkal, energetikai korszerűsítésekkel, valamint pénzügyi edukációval segítik a hátrányos helyzetben élő családokat. A program eddig összesen 200 millió forinttal járult hozzá a rászorulók támogatásához és ezáltal több mint 12.500 ember kapott közvetlen segítséget. Az október 29-én, Budapesten tartott sajtótájékoztatón a felek aláírták a következő projektévre szóló együttműködési megállapodást és bemutatták a jövőbeli terveket is: a kezdeményezés új szakaszában felújítják a drávagárdonyi Sorsfordító Házat, amely biztonságos otthont és újrakezdési lehetőséget kínál a rászoruló családoknak. Az eseményen jelen volt Lévai Anikó, az Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövete. Az MBH Bank részéről Dr. Barna Zsolt elnök-vezérigazgató beszélt a bank társadalmi felelősségvállalási céljairól, az Ökumenikus Segélyszervezet részéről pedig Lehel László elnök-igazgató méltatta az együttműködés jelentőségét.
Az MBH Bank és az Ökumenikus Segélyszervezet 2023-ban lépett együttműködésre annak érdekében, hogy közös kezdeményezéseket valósítsanak meg a hátrányos helyzetűek támogatása és a pénzügyi tudatosság fejlesztése jegyében. A partnerség teljes finanszírozási összege mintegy 350 millió forint, amelyből többek között országos szemléletformáló kampányokat, adománygyűjtő akciókat és rászoruló családokat segítő programokat szerveztek.
A felek az együttműködés keretében hívták életre az MBH Tudatos Segítség Programot, amelynek eddigi eredményeit Rácsok Balázs, az Ökumenikus Segélyszervezet stratégiai és módszertani igazgatója ismertette. Elmondta, hogy az első két évben a program összesen 200 millió forinttal járult hozzá a rászorulók támogatásához, ezáltal több mint 12.500 ember számára nyújtott közvetlen segítséget. Ezen belül 11 ezer ember kapott krízistámogatást, míg 1.500-an részesültek hosszabb távú, fenntartható segítő szolgáltatásokban, amelynek során energetikai szakértők bevonásával fejlesztették az otthonok energiahatékonyságát – például lecserélték az elavult háztartási gépeket és nyílászárókat, illetve biztonságos áramvételi helyeket alakítottak ki.
Az intézkedések hosszútávon csökkentik a rezsiköltségeket és javítják az életminőséget a legnehezebb helyzetben élők számára. Az MBH Bank ezen felül a Segélyszervezet Országos Segélyközpontjának működését is támogatja, amivel az elmúlt két évben mintegy 120 ezer segélykérelem feldolgozását tette lehetővé.
Dr. Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója kifejtette:
Magyarország egyik legnagyobb pénzintézeteként az MBH Bank felelőssége nem csupán a gazdasági növekedés támogatása, hanem az is, hogy aktívan hozzájáruljunk a társadalom jólétéhez. Hisszük, hogy egy sikeres, modern banknak a közösségben is meghatározó szerepet kell vállalnia. Az Ökumenikus Segélyszervezettel való együttműködésünk pedig jól példázza, hogyan tud összeérni a szakmai tudás, a társadalmi felelősségvállalás és a fenntartható gondolkodás. Az MBH Tudatos Segítség Program számunkra egy hosszútávú befektetés egy erősebb, tudatosabb és szolidárisabb társadalom jövőjébe.
A felek 2025-ben elindították a pénzügyi családmentor programot is, amely a személyes pénzügyi tanácsadást helyezi a középpontba. A mentorok mintegy 100 alkalommal, az érintett családok otthonába látogatva segítik a háztartások pénzügyeinek tudatos kezelését, míg a programhoz kapcsolódó szakmai és edukációs anyagok – online tartalmak, podcastok, valamint a tanulást ösztönző, 1000 példányban elkészült képregény – mind azt a célt szolgálják, hogy a pénzbeli segítség mellett tudást, önbizalmat és a hosszútávú gondolkodást is elsajátíthassák az érintettek.
A következő projektévben az MBH Bank ismét közel 100 millió forinttal támogatja a program folytatását. A tervek szerint ennek keretében 5000 ember részesül krízistámogatásban, 500-an kapnak fenntartható segítő szolgáltatást, és országszerte 100 alkalommal találkozhatnak a rászorulók pénzügyi családmentorokkal.
2026-ban két új kezdeményezés is elindul: a pénzügyi tudatosságot fejlesztő képregény terjesztése, továbbá az MBH Bank támogatásával megújul a drávagárdonyi Sorsfordító Ház. A ház a szomszédos Kastélyosdombón működő Szociális és Fejlesztő Központ Családok Átmeneti Otthonának befogadóképességét egészíti majd ki. Az egység olyan családokat vár, akik életük nehéz időszakában képesek ugyan az önálló életvitelre, de átmenetileg segítségre és szociális munkás támogatására van szükségük. Az épület otthonos, modern és biztonságos környezetet fog teremteni, ahol a lakók nemcsak lakhatást, hanem esélyt is kapnak arra, hogy újra stabil életet alakítsanak ki. Az épület felújítása szimbolikus jelentőségű: az MBH Bank és az Ökumenikus Segélyszervezet közös törekvését fejezi ki, hogy sorsfordító segítséget nyújtsanak a nehéz helyzetben élőknek.
Véletlen bár, de a mai sajtótájékoztató két fontos világnap közé esik. Október 17-e a szegénység elleni küzdelem, míg október utolsó munkanapja a takarékosság világnapja. A naptár szerint csupán két hét, amíg eljutunk az egyikről a másikra, de az igazán nehéz körülmények között élő családok számára hosszú és sok munkával kikövezett út vezet odáig, hogy tudatos pénzügyi gondolkodással, szerény bevételeik takarékos beosztásával jobbítani tudjanak családjuk, gyermekeik sorsán. Ebben a munkánkban jelent nélkülözhetetlen együttműködést az MBH Bank támogatása. Nem csak anyagi oldalról, hanem a rászorulók pénzügyi gondolkodását formálni segítő szakértelmükkel egyaránt
– mondta Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója.
