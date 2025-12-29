Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Tamara, Tamás névnapja

Tragédia Csepelen: holtan esett össze a férfi a buszvégállomáson

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 16:05
A férfit többször is újraélesztették, de végül nem lehetett megmenteni. Úgy tudni, hogy a férfi már a buszon összecsuklott, végül a csepeli buszvégállomáson próbálták megmenteni az életét. Egy nappal korábban, Cegléden történt kísértetiesen hasonló eset.

Mentősök és rendőrök szirénájának baljós zúgása keltette fel a csepeliek figyelmét szombaton (december 27.), délután. Mind a csepeli buszvégállomáshoz rohantak, ahol ekkor már egy ideje élet-halál harcot vívtak egy férfi életéért. Úgy tudni, hogy a férfi egyik pillanatról a másikra összeesett, és először a gyalogosok, majd a mentősök próbálták meg újraéleszteni a buszvégállomáson. 

A férfi a csepeli buszvégállomáson csuklott össze, már nem tudták megmenteni az életét.
A férfi életét a csepeli buszvégállomáson próbálták megmenteni. Egy nappal korábban Cegléden történt kísértetiesen hasonló eset  / Fotó: freepik.com

Csepeli buszvégállomáson és ceglédi kereszteződésben harcoltak a mentősök

A férfi az egyik buszon utazott, amikor váratlanul összerogyott, majd elterült. 

A járat azonnal fékezett, majd félreállt, több arra járó civil pedig azonnal segítségért kiáltott, míg többen a férfihez rohantak.

 Úgy tudjuk, hogy a férfi ekkor már nem volt magánál, pulzusa sem volt, így gondolkodás nélkül megkezdték az újraélesztését, míg többen a mentőket tárcsázták riadtan. A mentősök is kiérkeztek, ők vették át onnantól az életmentési munkálatokat. Bár emberfeletti módon harcoltak, úgy tudjuk, hiába: a férfi életét a többszöri újraélesztés ellenére sem lehetett már megmenteni. A környéken járók sokkos állapotban szemlélték a mentés pillanatait, a közeli üzlet előtt elsétálók közül többen is imádkoztak, hogy sikerüljön megmenteni a tragikus sorsú utas életét. 

Alig egy nappal korábban kísértetiesen hasonló eset történt Cegléden is. Ott a reggeli órákban, egy kereszteződésben esett össze egy férfi.

 A járókelők azonnal odarohantak, és ebben az esetben is megpróbáltak segíteni, volt, aki a kocsiból kiugorva szaladt oda a férfihez. A mentők rekordgyorsasággal kiérkeztek, ahogyan a rendőrök is, akik hamarosan sátrat vontak a férfi és az életéért harcoló mentősök köré, ugyanis sokakat felháborított, hogy a helyszín mellett többen is megálltak, bámultak, mi több, volt, aki fotózni kezdte az újraélesztés tragikus másodperceit. Sajnos, bár itt is hosszan harcoltak a férfiért, az ő életét sem sikerült megmenteni, a helyszínen elhunyt. Információink szerint nem ez volt az első eset a településen: a közelmúltban, alig pár hete a járdán, a helyi gyógyszertár környékén csuklott össze egy gyalogos. Az ő életét sem lehetett már megmenteni, a helyszínen elhunyt. 

 

