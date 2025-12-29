Gyászol a hazai sportvilág, elhunyt a korábbi edző

A Credobus Mosonmagyaróvár Facebookon-oldalán osztották meg a szomorú hírt, hogy elhunyt a korábbi utánpótlás- és vezetőedzőjük, Horváth Csaba.
Csaba meghatározó alakja volt egyesületünk szakmai életének. Munkássága során két U19-es bajnoki címet ünnepelhetett klubunkkal, irányította Megye I-es csapatunkat, majd pályafutása csúcspontjaként az NB II-ben is leülhetett kispadunkra, ahol tudásával és elhivatottságával szolgálta az egyesületet
- tették hozzá a posztjukban, majd így folytatták:
Szakmai alázata, embersége és a fiatalok iránti elkötelezettsége örökre része marad klubunk történelmének. Emlékét tisztelettel és hálával őrizzük.
