Gyászol a hazai sportvilág, elhunyt a korábbi edző

A Credobus Mosonmagyaróvár Facebookon-oldalán osztották meg a szomorú hírt, hogy elhunyt a korábbi utánpótlás- és vezetőedzőjük, Horváth Csaba.

Elhunyt edzőt gyászolnak Mosonmagyaróváron / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Elhunyt a korábbi edző, Horváth Csaba

Csaba meghatározó alakja volt egyesületünk szakmai életének. Munkássága során két U19-es bajnoki címet ünnepelhetett klubunkkal, irányította Megye I-es csapatunkat, majd pályafutása csúcspontjaként az NB II-ben is leülhetett kispadunkra, ahol tudásával és elhivatottságával szolgálta az egyesületet

- tették hozzá a posztjukban, majd így folytatták: