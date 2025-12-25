Mindössze 25 éves volt: elhunyt Az oroszlánkirály sztárja

Mindössze 25 év: ennyi adatott meg annak a fiatal színésznőnek, akit a közönség gyermekszínészként ismerhetett meg. Imani Smith-szel a saját barátja végzett. Az ifjú Broadway-színésznő december 21-én hunyt el.
Imani Dia Smith gyermekszínészként futott be: Az oroszlánkirály Broadway-adaptációjában 2011 és 2012 között alakította Nala fiatalkori énjét. Édesanyja, Monique Rance-Helper ugyancsak a filmes-és színházi világban dolgozik, mint fodrász.
Imani erőszakos halála mindenkit sokkolt: a fiatal édesanyát, aki után egy hároméves gyermek, egy kisfiú maradt félárván, saját párja, Jordan D. Jackson-Small ölte meg. A férfi vasárnap reggel végzett vele. A hatóságok azóta már őrizetbe vették és vádat is emeltek ellene, miközben a gyászoló család online adománygyűjtésbe kezdett a színésznő temetési költségeinek fedezésére.
