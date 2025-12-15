Egyetlen hívás mindent megváltoztatott: 15 millió forintot csaltak ki a borsodi nőtől

Egyetlen telefonhívás elég volt ahhoz, hogy gyökeresen megváltozzon egy borsodi idős asszony élete. A csalók egy jól ismert módszerrel tévesztették meg az áldozatot, aki végül minden megtakarítását átadta egy magát rendőrnek kiadó idegennek.
A Miskolci Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint a bűncselekmény december 1-jén történt. Az idős nőt telefonon kereste meg egy férfi, aki azt állította, hogy támadás érte a bankszámláját, és a pénze azonnali veszélyben van.
A hívó arra hivatkozva, hogy a megtakarítás csak így menthető meg, rábeszélte az asszonyt, hogy vegyen fel 15 millió forintot a számlájáról. Ezt követően azt ígérte, hogy egy rendőr érkezik a lakcímére, aki biztonságba helyezi az összeget. Az áldozat a kapott utasításokat követve levette a pénzt, majd azt becsomagolva átadta az otthonánál megjelenő férfinak, aki álnéven mutatkozott be, és rendőrnek adta ki magát.
A nyomozás során kiderült, hogy a csalók az elkövetés előtt egy távoli asztali kapcsolatot lehetővé tevő alkalmazás letöltésére is rávették a sértettet. Ezen keresztül ellenőrizték a számláin kezelt összegeket, majd irányították a pénz felvételét.
A csalók a pénz átvétele után még napokig telefonon tartották a kapcsolatot az asszonnyal, és azt állították, hogy a pénze biztonságban van, csupán néhány napba telik, mire visszakapja. Amikor a történtek gyanússá váltak számára, az idős nő feljelentést tett. A Miskolci Rendőrkapitányság csalás bűntette miatt indított eljárást.
A Miskolci Járásbíróság a Miskolci Törvényszék közlése szerint elrendelte a gyanúsított és eddig ismeretlen társai letartóztatását. A bíróság figyelembe vette, hogy a férfi külföldi állampolgár, magyarországi lakcímmel nem rendelkezik, és több közép-kelet-európai ország között ingázik, írja a BOON.
A döntés indoklása szerint fennáll a szökés, a bizonyítékok elrejtésének, valamint a bűnismétlés veszélye is. A kicsalt 15 millió forint egyelőre nem került elő, így tartani lehet attól, hogy a gyanúsított szabadlábon tovább rejtené el a pénzt, illetve befolyásolná az eljárás többi résztvevőjét. A rendelkezésre álló adatok alapján a férfi egy több országra kiterjedő, hasonló csalások elkövetésére szerveződött csoport tagjaként tevékenykedhetett.
