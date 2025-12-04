Nem csak illegális, de káros is a marihuána, szívbetegséget okoz

A marihuána számos amerikai államban legális, egy szívsebész részletesen leírta, milyen káros hatással van a szervezetre. Rengeteg kockázattal jár, ha valaki marihuánát használ rendszeresen.

A marihuána rengeteg negatív hatással van a szervezetünkre Fotó: Pixabay

A marihuána káros hatásaira hívja fel a figyelmet egy szívsebész

A héten egészségügyi szakértők részletesen bemutatták a kannabinoid hiperemezis szindróma (CHS) nevű betegséget, amelynek tünetei között szerepel a hasi fájdalom és a súlyos vagy hosszan tartó hányás. A szakértők szerint a tünetek akár 48 óráig is eltarthatnak, és egyes betegek naponta akár 30-szor is hánynak.

A Világ Egészségügyi Szervezet Nemzetközi Betegségek Osztályozása azóta felvette a CHS-t a betegségek listájára, bár a szakértők még mindig nem tudják pontosan, mi okozza a CHS-t. Az egyik fő elmélet szerint „ez az endokannabinoid rendszer (ECS) receptorainak hosszú távú túlstimulációja miatt fordulhat elő” – állítja a Cleveland Clinic.

Bár azt gondolhatnánk, hogy a marihuána fogyasztása nem olyan káros, mint más drogoké, egy szívsebész elmagyarázta a drog veszélyeit és a dohányzás testre gyakorolt hatását. Dr. Jeremy London, aki gyakran ad egészségügyi tanácsokat olyan oldalakon, mint a TikTok, így magyarázta:

Abban egyet kell értenünk, hogy a tüdőnek egyetlen egyszerű funkciója van, mégpedig az, hogy levegőt juttasson be és ki a tüdőből. Bármi más potenciálisan káros.

A szakértő hozzátette, hogy sok történetet hallott olyan kannabiszhasználókról, akik azt gondolják, hogy a szer biztonságos, mert „természetes” – de ez messze nem igaz. Dr. London folytatta:

– A marihuána szívása 1,3-2-szeresére növeli a koszorúér-betegség és az akut szívroham kockázatát azokhoz képest, akik nem szívnak rendszeresen marihuánát. Ez ugyanolyan fokozott kockázatot jelent a magas vérnyomás vagy a megemelkedett koleszterinszint szempontjából, az egészségügyi szakember szerint.

A szívsebész részletesen ismertette a marihuána fogyasztásának néhány betegre gyakorolt pusztító hatását, hozzátéve:

Az évek során számos olyan beteget operáltam, akik rendszeresen fogyasztanak marihuánát, és elmondhatom, hogy a tüdejük teljesen fekete, mintha szénbányában dolgoztak volna. Olyan súlyos elzáródások vannak, hogy bypass műtétet kell végrehajtanom. Ezek olyan emberek, akik soha életükben nem szívtak cigarettát.

Ezeket az állításokat más szakértők is alátámasztják. Egy tanulmány szerint, amely a szívrohamok és a kannabiszhasználat közötti kapcsolatot vizsgálta, 50 százalékos kockázatnövekedést talált azok körében, akik a drogot használták - írja az Unilad.