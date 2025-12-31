BUÉK: Sydneyben és Új-Zélandon már új év van

Miközben Európában még az óév utolsó órái telnek, a világ másik felén már átléptek 2026-ba. Új-Zélandon és Ausztráliában látványos tűzijátékokkal, hatalmas tömegekkel és szokatlanul szigorú biztonsági intézkedések mellett köszöntötték az új esztendőt, amelyet idén az ünneplés mellett az emlékezés is meghatározott.

Bámulatos, ahogy Sydney-ben az újévet köszöntötték Fotó: AFP

Sydney már elbúcsúzott az óévtől, üdv 2026

Ausztráliában Sydney világhírű kikötője már a kora esti órákban fényárban úszott. Tömegek gyűltek össze a tűzijáték megtekintésére, annak ellenére, hogy a város felett még mindig ott lebegett a közelmúltban történt Bondi Beach-i támadás emléke. Sokan tartottak attól, hogy a tragédia visszafogja az ünneplést, végül azonban tízezrek döntöttek úgy, hogy a félelmet legyőzve együtt búcsúztatják az óévet.

Az eseményeket példátlan biztonsági készültség kísérte: több ezer rendőr volt szolgálatban, helikopterek járőröztek a város felett. A szigorú jelenlét sokak szerint rideg hangulatot teremtett, ugyanakkor az ünneplők beszámolói szerint a közös élmény enyhítette a feszültséget, írja a Magyar Nemzet.

Sydney-ben már az újévet ünneplik Fotó: AFP

A Sydney Harbour Bridge-re különleges fényinstallációkat vetítettek. Előbb Ausztrália őslakos múltját idézték meg, majd fehér fénybe borult a híd, és menórát vetítettek rá a támadás 15 áldozatának, valamint a 41 sérültnek az emlékére. Helyi idő szerint 23 órakor egyperces néma csenddel tisztelegtek az elhunytak előtt.

Anthony Albanese miniszterelnök az ünnepségek előtt arra kérte az ausztrálokat, hogy az új év kezdetén tanúsítsanak együttérzést és figyelmet egymás iránt. Melbourne-ben szintén rendkívüli rendőri jelenlét mellett zajlottak az események, ahol mintegy félmillió ember gyűlt össze az éjféli tűzijátékra.

Új-Zélandon még korábban indult a visszaszámlálás. Aucklandben a Sky Tower környékén több ezer ember ünnepelt, ahol egy látványos, ötperces bemutató során több mint 3500 tűzijátékot lőttek fel az ország legmagasabb építményéről. A világon az elsők között a Chatham-szigeteken köszöntötték 2026-ot, bár az ünneplést több helyen az időjárás is befolyásolta.

Miközben a déli féltekén már az új év első óráit ünnepelték, Európában még csak az óév búcsúztatása zajlott – jól mutatva, mennyire eltérő pillanatokban lépett át a világ 2026-ba.