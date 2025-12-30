Érzelmes poszttal búcsúzik az évtől Rubint Rella – „2025 próbára tett”

Őszinte, mélyen személyes üzenettel búcsúztatja a 2025-ös évet Rubint Rella. A fitnesz influenszer Instagram-videójában nyíltan beszélt arról, milyen lelki és érzelmi megpróbáltatásokkal kellett szembenéznie az elmúlt hónapokban, és hogyan formálta mindez azzá a nővé, aki ma.

Rubint Rella őszintébb, mint valaha.

Fotó: KUNOS ATTILA

Rubint Rella könnyeket csal a szemekbe

„Ez az év többet vett ki belőlem, mint azt valaha gondoltam volna. Elfáradtam, összetörtem, kételkedtem önmagamban, de felálltam”

– fogalmazott Rella.

Bevallása szerint voltak időszakok, amikor nehéz volt, amikor fájt, és amikor nem látta maga előtt az utat, mégis továbbment. Az influenszer hangsúlyozta: ma már tudja, hogy minden megpróbáltatás érte volt. Úgy érzi, minden nehézség tanította, és minden mélypont közelebb vitte ahhoz, aki mostanra lett belőle.

Külön köszönetet mondott családjának és barátainak, akik a legsebezhetőbb pillanataiban is mellette álltak. Mint írta, hálás minden egyes kihívásért is, amely végül őt szolgálta, még akkor is, ha akkor ezt nem így élte meg.

„Amit eddig cipeltem, félelmeket, fájdalmat, terheket, most itt leteszem, és nem viszem magammal 2026-ba”

– üzente követőinek.

Az év utolsó pillanataira készülve Rella arról is írt, hogy éjfélkor poharat emel arra az erőre, amelyről korábban nem is tudta, hogy birtokolja; azokra a tanításokra, amelyeket nem kért, de szüksége volt rájuk; arra a hitre, amely megtartotta; és arra a nőre, akivé mindezek által vált. Üzenetét egy határozott, mégis felszabadító mondattal zárta, amely sokak számára bátorítást jelenthet az új év küszöbén: