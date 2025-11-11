Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Idén is lehet Európa-szerte érvényes, ingyenes vonatjegyre pályázni: ez a menete!

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 12:30
November 13-ig lehet pályázni az utazási igazolványokra amik mellé egy kedvezménykártya is jár, így például a szálláson is sokat lehet spórolni utazás közben. Mutatjuk kik és hogyan pályázhatnak az ingyenes vonatjegyre!
2025-ben ünnepeljük a Schengeni Megállapodás 40. évfordulóját, amelynek köszönhetően ma határellenőrzés nélkül utazhatunk az EU területén. Ennek apropóján idén is lehet DiscoverEU utazási igazolványra, egyfajta ingyenes vonatjegyere pályázni, amivel be lehet utazni Európát. Ez a menete!

Idén is lehet ingyenes vonatjegyre pályázni. Ez a módja.
Mutatjuk kik és hogyan pályázhatnak ingyenes vonatjegyre. Fotó: 123RF

Mi az a DiscoverEU?

A DiscoverEU az Erasmus+ program egyik pályázattípusa, ami alkalmat kínál a diákoknak arra, hogy utazva felfedezhessék Európát, kulturális örökségeit és történelmét, és Unió-szerte új ismeretségeket, barátságokat kössenek.

Kik pályázhatnak az ingyenes vonatjegyre?

Azok, akik 2007. január 1. és 2007. december 31. között születtek és az EU területén tanulnak. A jelentkezési lapon meg kell adni a személyazonosító igazolvány, útlevél számát, emellett pedig el kell fogadni az ott olvasható nyilatkozatban foglaltakat. A jelentkezést követően kvízjátékban kell részt venni és aki sikerrel jár, legalább 1 de legfeljebb 30 napig utazhat majd vonattal ingyenesen az EU területén a 2026. március 1-jén kezdődő időszakban. A jelentkezési lap itt található.

Meddig lehet pályázni az utazási igazolványokra?

2025. november 13., brüsszeli idő szerint déli 12:00:00 óráig. A kiválasztott jelentkezők a kiosztásra kerülő 40.000 utazási igazolvány mellé kedvezménykártyát is kapnak, ami árkedvezményt biztosít számos szálláshelyen, kulturális intézményben, sportlétesítményben, a helyi tömegközlekedés és egyéb szolgáltatások esetében.

A nyertesek automatikusan a DiscoverEU nagykövetei lesznek. DiscoverEU nagyköveteként az lesz a feladatuk, hogy a #DiscoverEU hashtaget használva beszámoljanak az utazási élményeikről a közösségi oldalakon, de személyesen is tarthatnak élménybeszámolót az iskoláikban vagy a helyi közösségeikben.

 

