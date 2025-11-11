Idén is lehet Európa-szerte érvényes, ingyenes vonatjegyre pályázni: ez a menete!

2025-ben ünnepeljük a Schengeni Megállapodás 40. évfordulóját, amelynek köszönhetően ma határellenőrzés nélkül utazhatunk az EU területén. Ennek apropóján idén is lehet DiscoverEU utazási igazolványra, egyfajta ingyenes vonatjegyere pályázni, amivel be lehet utazni Európát. Ez a menete!

Mutatjuk kik és hogyan pályázhatnak ingyenes vonatjegyre. Fotó: 123RF

Mi az a DiscoverEU?

A DiscoverEU az Erasmus+ program egyik pályázattípusa, ami alkalmat kínál a diákoknak arra, hogy utazva felfedezhessék Európát, kulturális örökségeit és történelmét, és Unió-szerte új ismeretségeket, barátságokat kössenek.

Kik pályázhatnak az ingyenes vonatjegyre?

Azok, akik 2007. január 1. és 2007. december 31. között születtek és az EU területén tanulnak. A jelentkezési lapon meg kell adni a személyazonosító igazolvány, útlevél számát, emellett pedig el kell fogadni az ott olvasható nyilatkozatban foglaltakat. A jelentkezést követően kvízjátékban kell részt venni és aki sikerrel jár, legalább 1 de legfeljebb 30 napig utazhat majd vonattal ingyenesen az EU területén a 2026. március 1-jén kezdődő időszakban. A jelentkezési lap itt található.

Meddig lehet pályázni az utazási igazolványokra?

2025. november 13., brüsszeli idő szerint déli 12:00:00 óráig. A kiválasztott jelentkezők a kiosztásra kerülő 40.000 utazási igazolvány mellé kedvezménykártyát is kapnak, ami árkedvezményt biztosít számos szálláshelyen, kulturális intézményben, sportlétesítményben, a helyi tömegközlekedés és egyéb szolgáltatások esetében.